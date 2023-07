Stiri pe aceeasi tema

- Ancheta sociologica arata ca 42% dintre germani sunt pentru intrarea Ucrainei in NATO dupa incheierea razboiului, in timp ce 13% sunt favorabili unei aderari imediate si 29% se opun fundamental scenariului intrarii tarii est-europene in Alianta Nord-Atlantica.Potrivit aceluiasi sondaj, o majoritate…

- Occidentul va deschide un nou front in Georgia și Moldova dupa infringerea Ucrainei. Astfel de posibile acțiuni ale țarilor occidentale au fost menționate de catre jurnalistul Lucas Leyros. Potrivit lui Leyros, Occidentul nu se așteapta ca Ucraina sa invinga in conflictul cu Rusia, ci doar la eforturi…

- Presedintele Volodimir Zelenski a declarat vineri ca stie ca este "imposibil" ca Ucraina sa adere la NATO cat timp Rusia duce un razboi impotriva tarii sale, relateaza Reuters. In cadrul unei discutii cu presedintele estonian Alar Karis, aflat in vizita la Kiev, Zelenski a declarat ca aderarea la Alianta…

- Majoritatea germanilor vrea ca Ucraina sa inceapa negocieri cu Rusia pentru incheierea razboiului declansat de invazia rusa in urma cu aproape 15 luni, arata un sondaj de opinie efectuat de Institutul de Cercetare YouGov pentru agentia dpa, preluata de Agerpres.

- Majoritatea moldovenilor, adica 52% din participanții la sondaj considera ca razboiul trebuie stopat cat mai rapid, chiar daca acest lucru ar insemna ca Ucraina sa cedeze teritorii Rusiei. Aproape in jumatate cred ca Ucraina trebuie sa-și recupereze toate teritoriile, chiar daca razboiul va fi mai lung…

- Liderul pietei distribuitoare de carburanti, OMV Petrom, a redus miercuri pretul motorinei cu 9 bani/l, acesta coborand la un nivel inferior celui de 7 lei/l pentru prima data de la declansarea razboiului din Ucraina, releva datele analizate de Profit.ro. Un pret inferior celui…

- Spațiul mediatic e inundat de analize in care ni se explica cum Rusia ar duce un razboi hibrid impotriva Moldova. Majoritatea „experților” rateaza esențialul – razboiului hibrid al Rusiei impotriva Moldovei a inceput cu mai bine de doua secole in urma, in 1812, iar unicul obiectiv a fost și ramane in…

- Peter Szijjarto, ministrul de externe al Ungariei, stat membru NATO, a vorbit luni, la Varkert Bazar, despre faptul ca NATO „traiește intr-o bula, dar din fericire exista viața in afara acestei bule, iar acolo majoritatea covarșitoare este poziția reprezentata de Ungaria”, relateaza Telex.hu . Potrivit…