- Dacian Ciolos, presedintele USR, le cere partidelor aflate la guvernare sa elimine noile pensii speciale, adica acelea pentru alesii locali, si sa inceapa reformarea sistemului public de pensii.

- Daca nu va atrage mizeria unui arbore veșnic adevarat sau daca alergiile va impiedica sa aveți un brad adevarat, incercați sa alegeți brazi artificiali de Craciun, pentru decorarea de sarbatori. Brazii de Craciun sunt un element aproape universal in decorarea casei cu ocazia sarbatorilor de iarna. Unora…

- Chiar daca acum cateva zile mai mulți socialiști de la Balți și-au suspendat calitatea de membri PSRM, nefiind de acord cu candidatura lui Nesterovschi la funcția de primar, opinia acestora se pare ca nu este impartașita de marea majoritate a echipei.

- Cele mai bune guverne se ivesc in situațiile cele mai rele? Cel puțin prin competențele lor profesionale, miniștrii primelor guverne de dupa Ceaușescu au fost de un nivel de neegalat in anii urmatori. Acum, in plina catastrofa medicala, nu miniștrii noului guvern, ci premierul desemnat are un nivel…

- In timp ce ministrul Agriculturii insista pe demisia directoarei Oficiului Național al Viei și Vinului, Cristina Frolov spune ca va contesta ordinul emis pe numele sau și ca tot ceea ce i se incrimineaza sint niște acuații fara dovezi. Drept motiv al demisiei sale ar fi servit neregulile depistate in…

- Andreea Pirui e in stare de șoc, asta dupa ce a fost oprita in trafic de un echipaj de poliție și a aflat in urma unui DrugTest ca ar fi consumat substanțe interzise. Tanara spune ca nimic nu e adevarat și ca acum ii va da in judecata pe polițiști.

- "Legea consumatorului vulnerabil va ajuta acele persoane care au nevoie cu adevarat de ajutor, si nu pe toata lumea. Pana la urma, aceasta subventie a si intretinut un sistem ineficient si le-a permis si primarilor si companiilor care au fost pana acum sa nu doreasca sa eficientizeze sistemul pentru…

- Simona Halep se pregatește intens de unul dintre cele mai importante evenimente din viața ei, nunta cu Toni Iuruc. Aceasta o sa se casatoreasca pe 15 septembrie, dar abia acum s-a aflat motivul pentru care sportiva iși dorește ca evenimentul sa aiba loc cat se poate de repede. De ce s-a grabit Simona…