- Nicu Enciu a venit in Marea Britanie din Romania in cautarea unei vieti mai bune. A petrecut mai mult de 20 de ani lucrand ca pompier inainte de a muri singur in spital dupa ce a fost diagnosticat cu Covid-19.

- Inca patru oameni cu COVID-19 și alte afecțiuni au decedat in Romania, conform Grupului de Comunicare Strategica. Țara noastra ajunge la 318 decese. A murit și un șofer de TIR din Suceava, care s-a intors din Anglia. Un barbat de 56 ani din județul Suceava, șofer de TIR, cu simptomatologie aparuta din…

- Marea Britanie este departe de ridicarea masurilor de izolare instituite in cadrul eforturilor pentru incetinirea propagarii noului coronavirus, deoarece varful epidemiei este inca la peste o saptamana distanta, a declarat miercuri primarul Londrei, Sadiq Khan, citat de Reuters. Atunci cand a anuntat…

- In cursul acestei seri a mai fost inregistrat inca un deces datorate COVID-19, astfel incat numarul total al acestora a ajuns la 80. – Deces 80 Femeie, 61 ani, jud Satu Mare. Internata in data de 26.03.2020 in Spitalul de Pneumoftiziologie Oradea. Recoltat și confirmat in data de 27.03.2020, decedata…

- Ministerul Sanatatii, Muncii si Protectiei Sociale a anuntat ca in Republica Moldova au fost inregistrate inca 32 cazuri noi confirmate de COVID-19, dintre care doua cazuri sunt de import (Marea Britanie si Romania) si 30 cazuri cu transmitere locala (Chisinau, Stefan Voda, Soroca, Anenii Noi, Ialoveni,…

- Scandalul mutarii bolnavilor cu COVID -19 intre Galați și Braila degenereaza.Directorul Direcției de Sanatate Publica Galați a primit mai multe amenințari cu moartea de la persoane necunoscute. Amenințarile au venit imediat dupa ce au aparut informații ca bolnavii de coronavirus din Galați ar putea…

- Remus Robu a caștigat mai multe procese intentate de romani care au suferit accidente de munca in Marea Britanie. De la 1 februarie, insa, dupa Brexit, va urma un proces de modificare a legislației, iar majoritatea normelor din legislația muncii au fost impuse de Uniunea Europeana. De aici vine ingrijorarea…