- Accidentul a avut loc vineri seara astazi, in jurul orei 20.00, pe DJ706A, in localitatea Chișcadaga, județul Hunedoara.Un barbat de 62 de ani, din Chișcadaga, care mergea cu bicicleta, a cazut pe drum. In timp ce era cazut, a fost lovit de un autoturism condus de un barbat de 68 de ani, din orașul…

- Un sofer de 68 de ani, din Hunedoara, a suferit un infarct dupa ce, vineri seara, a lovit un biciclist de 62 de ani, care inainte de accident cazuse pe carosabil pe un drum judetean dintre localitatile Chiscadaga si Lunca, cei doi barbati fiind transportati la spital pentru ingrijiri medicale.

- Accidentul a avut loc in comuna Dragușeni, iar șoferul a sunat disperat la 112 ca a lovit ceva pe strada și s-a rasturnat cu mașina in camp. Barbatul de la volan nu consumase bauturi alcoolice și acuza dureri puternice in piept. Dupa lungi cautari, salvatorii au gasit și a doua victima in stop cardio…

- Un barbat de 38 de ani a fost urmarit in trafic de politisti din Bucuresti dupa ce a refuzat sa opreasca autoturismul la semnalul unor agenti, pe o strada din Sectorul 6. Ulterior, in judetul Ilfov, el a pierdut controlul volanului si a lovit o masina, o femeie fiind ranita. Soferul a fost imobilizat…

- Soferul unui autoturism a fost ranit, vineri, dupa ce a lovit remorca unui tractor si bucati de fier beton au patruns prin parbriz. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arges, evenimentul rutier s-a produs in localitatea Cetateni.

- Polițiștii aradeni au desfașurat mai multe acțiuni pe șoselele din județ in ultimele 24 de ore, iar cele mai multe sancțiuni au fost date pentru depașirea vitezei regulamentare. Au fost, insa, și șoferi prinși bauți sau drogați la volan. „La data de 4 august, in jurul orei 00:20, polițiștii Serviciului…

- Un TIR a fost distrus de flacari, dupa ce a luat foc pe DN 56A, in zona localitatii Bucura din Mehedinti. Soferul a fost evacuat in stare de inconstienta din camion, dupa ce ar fi facut infarct la volan. Cauza incendiului nu a fost stabilita. Soferul ar fi cetatean strain Se pare ca soferul, care […]…