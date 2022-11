Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane au murit și alte trei au fost ranite dupa ce o mașina Tesla a provocat mai multe accidente pe o șosea din China. Conducatorul auto a pierdut controlul autoturismului. Imaginile surprinse de camerele de supraveghere arata cursa nebuna a autoturismului, relateaza Global Times. Accidentul…

- Dacia Spring s-a scumpit din nou. Cat a ajuns sa coste autoturismul electric și cu cat se vindea la lansare Dacia a scumpit din nou modelul sau electric produs in China, Dacia Spring, al carui preț a ajuns la 22.100 de euro in luna octombrie, de la 21.800 de euro anterior. Mașina costa acum cu peste…

- Un oficial de rang inalt din cadrul Ministerului rus de Externe a declarat ca sateliții comerciali ai Statelor Unite și ai aliaților sai ar putea deveni ținte legitime pentru Rusia daca aceștia sunt implicați in razboiul din Ucraina, transmite Reuters. Rusia are o capacitate ofensiva spațiala semnificativa…

- Compania japoneza a atras o atentie sporita din partea analistilor si investitorilor, pentru a vedea daca isi poate respecta tinta anuala de productie de 9,7 milioane de vehicule, dupa ce a ratat obiectivele intermediare in primele patru luni ale anului fiscal inceput in aprilie. Productia si-a revenit…

- Contractele futures pentru titeiul Brent cu livrare in decembrie au crescut cu 3,72 dolari, pana la 88,86 dolari pe baril, reprezentand un castig de 4,4%. Pretul titeiului american West Texas Intermediate a crescut cu 4,14 dolari, sau cu 5,2%, la 83,63 dolari pe baril. Preturile petrolului au scazut…

- Anchetatorii au deschis o ancheta pentru omor in cazul fiicei lui Aleksander Dughin, care a murit dupa ce mașina pe care o conducea in apropiere de Moscova a sarit in aer, relateaza agenția rusa de presa TASS. Un dispozitiv explozibil ar fi fost pus sub mașina la festivalul la care Daria Dughina a participat…