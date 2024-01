Un șofer de la Universitatea Ovidius câștigă aproape cât un asistent universitar Documentele financiare ale Universitații Ovidius Constanța au scos la iveala faptul ca un șofer sau un casier caștiga aproape cat un asistent universitar sau un cercetator științific. Astfel, in anul 2023, salariul unui șofer era asemanator cu cel pe care-l incaseaza un asistent universitar sau un cercetator științific. Și salariile enorme incasate de rector și prorectori au intrat in atenția opiniei publice. Ce salariu incaseaza un șofer de la Universitatea Ovidus? Datele arata ca un șofer de la Ministerul Educației, cu gradația 5, a avut un salariu de baza pe luna septembrie 2023 de 5.194 lei,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

