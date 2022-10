Stiri pe aceeasi tema

- Un adolescent de 17 ani a murit si doua persoane au fost ranite, marti seara, dupa ce o autoutilitara condusa de un sofer de 70 ani i-a acrosat pe cei trei pietoni, pe marginea DJ137, in afara localitatii Porumbenii Mari. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Cinci persoane au murit la Bratislava dupa ce un sofer in stare de ebrietate a intrat cu masina intr-un grup de studenti intr-o statie de autobuz, a anuntat luni ministrul slovac de interne, denuntand o „tragedie” care a survenit cu o zi inainte de inceputul noului an universitar, informeaza AFP.

- Cel puțin 174 de oameni au murit și cateva au fost raniți pe un stadion din Java de Est in timpul unui meci intre echipele Arema și Persebaya Surabaya. Conform Sky News, haosul a inceput dupa o victorie cu 3-2 in fața Persebayei Surabaya și, potrivit localnicilor, mii de fani au intrat pe teren dupa…

- Poliția Municipiului Suceava a fost sesizata prin SNUAU 112 ca pe D.N. 17, intre localitațile Stroiești și Ilișești a avut loc un eveniment rutier soldat cu pagube materiale. Polițiștii deplasați la fața locului au stabilit faptul ca, in timp ce conducea autoturismul pe DN 17, un barbat de 43 de ani…

- Un barbat de 52 de ani, din Giurgiu, și-a pierdut viața in urma coliziunii inregistrate joi noapte, in apropierea localitații Plopșoru, pe DN 5. Acesta era pasager in autoturismul care a intrat intr-un autotren parcat pe marginea șoselei. Accidentul s-a petrecut in jurul orei 1.30 și, ca de obicei,…

- Un grav accident de circulație a fost inregistrat joi dimineața pe Autostrada 1, acolo unde, in urma incidentului in care au fost implicate șapte mijloace de transport, un om a murit, iar alți cinci au ajuns la spital. Pompierii de la ISU Giurgiu, care au intervenit in acest caz, anunța ca un barbat…

- Cel putin 22 de persoane au murit si alte 33 au fost ranite dupa ce autobuzul in care se aflau s-a izbit de un camion parcat pe marginea drumului in centrul Egiptului, joi, au anuntat autoritatile guvernatorului Minya, unde a avut loc accidentul, relateaza AFP. "Soferul camionului s-a oprit pe marginea…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineața in Feldru. O caruța a fost lovita de un autoturism. Cei doi soți din atelajul hipo au fost raniți. Un apel la 112 anunța producerea unui accident intre Feldru și Ilva Mica. In evenimentul rutier au fost implicate un autoturism și o caruța. Un echipaj…