- Un tanar in varsta de 24 de ani, la volanul unui autoturism Tesla, a provocat accidentul de miercuri dimineața de pe Calea Unirii din Suceava, zona Grup Școlar. Tanarul a patruns pe contrasens, aproape de intersecția dintre artera principala și strada Traina Vuia. Ceea ce face accidentul ...

- Vineri seara in jurul orei 21:00, Poliția Municipiului Suceava a fost sesizata cu privire la producerea unui accident rurier, pe șoseaua ocolitoare a municipiului Suceava. Din primele verificari efectuate de catre polițiștii rutieri s-a constatat faptul ca pe VOP, la KM 9, un barbat de 33 de ani din…

- Duminica in jurul orei 17.35, un barbat de 30 ani, din orașul Siret, in timp ce conducea autoturismul pe DJ 209D din direcția Șerbauți-Calafindești, a intrat in coliziune cu autoturismul condus de catre un barbat de 21 ani, din comuna Zvoriștea care circula din sens opus. In urma evenimentului rutier…

- Doua autoturisme s-au ciocnit sambata seara pe strada Calea Unirii din Burdujeni la intersecția cu strada Mircea Damaschin. Accidentul a fost provocat de un șofer de 26 de ani care nu s-a asigurat la ieșirea de pe strada Mircea Damaschin. Tanarul era baut dar și drogat la test ieșind pozitiv la metamfetamina.…

- Viteza și carosabilul umed au stat la baza unui accident rutier produs in apropiere de localitatea clujeana Bologa, comuna Poieni. Un șofer strain a patruns cu TIR-ul pe contrasens și a intrat in coliziune cu o autoutilitara. Accidentul rutier s-a produs miercuri dimineața, in jurul orei 08:00. La fața…

- Sambata seara, in afara localitații Bologa, un șofer aflat sub influența alcoolului și pe un carosabil umed a pierdut controlul mașinii, intrand in coliziune cu trei autoturisme care circulau in sens opus.

- Accident in plina noapte pe Bulevardul "1 Decembrie" din municipiul Suceava. Un sucevean care se afla la volanul unui autoturism marca Mercedes a intrat pe contrasens și a lovit un autovehicul marca VW Golf 4, condus de un barbat tot din municipiul Suceava. Accidentul s-a petrecut in ...

- In cursul zilei de sambata, in jurul orei 10.35, un barbat de 35 ani, din comuna Brodina, a condus autoturismul pe str. Petru Rareș din Radauți și a intrat in coliziune ușoara cu autoturismul condus de catre un radauțean de 72 ani. In incercarea de a evita coliziunea și ca urmare a impactului produs…