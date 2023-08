Un șofer a sărit din mașina în mers în vestul țării Politistii au intocmit dosar penal pe numele unui tanar de 36 de ani care a sarit in timpul mersului din autoturismul pe care il conducea, deoarece s-a defectat sistemul de franare. Incidentul a avut loc sambata in orasul Uricani din judetul Hunedoara. „La data de 19 august 2023, ora 11:00, un barbat in varsta de 36 de ani din orasul Uricani, in timp ce conducea un autoturism pe un drum forestier, sistemul de franare al autoturismului nu ar mai fi functionat, moment in care conducatorul autoturismului a incercat sa introduca o treapta de viteza inferioara insa nu a reusit ceea ce l-a determinat… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 36 de ani din Uricani s-a ales cu dosar penal pentru vatamare corporala, dupa ce a sarit in timpul mersului din autoturismul ramas fara frane si a ajuns la spital, informeaza News.ro.Incidentul a avut loc sambata in orasul Uricani din judetul Hunedoara."La data de 19 august 2023, ora 11:00,…

- Politistii au intocmit dosar penal pe numele unui tanar de 36 de ani care a sarit in timpul mersului din autoturismul pe care il conducea, deoarece s-a defectat sistemul de franare, potrivit news.ro.Incidentul a avut loc sambata in orasul Uricani din judetul Hunedoara.„La data de 19 august…

- In dupa-amiaza zilei de 13 august 2023, langa Szeged, a avut loc o scena demna de un film de acțiune, protagonistul fiind un roman. In timp ce echipaje de Poliție maghiare impreuna cu colegii lor cehi efectuau patrule auto in jurul orașului, o situație neobișnuita s-a petrecut pe șoseaua 55, la kilometrul…

- O scena parca desprinsa din filmele de acțiune l-a avut ca protagonist pe un șofer roman, urmarit de poliție pe o autostrada din Ungaria. Imaginile au fost filmate chiar din autospeciala polițiștilor și au fost publicate pe site-ul Police.hu.In timpul urmaririi, șoferul a sarit din mașina in care avea…

- Un sofer a lovit o minora pe un drum comunal din judetul Arad si a parasit locul accidentului. Fata a fost transportata la spital. Incidentul a fost raporat politistilor din Ineu ieri seara, in jurul orei 21.40. Din cercetari a reieșit ca un barbat de 30 de ani, din Seleuș, in timp ce conducea pe […]…

- Un accident rutier cu victima a avut loc, astazi dimineața, pe DN 65-E574, in afara localitații Piatra Olt. La fața locului, s-au deplasat polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Olt. Din primele verificari, polițiștii au constatat faptul ca, in eveniment, au fost implicate doua autovehicule: un autoturism…

- Inspectoratul de Politie Judetean Tulcea a transmis prin intermediul unui comunicat de presa ca, in data de 2 iulie 2023, politistii Biroului Judetean Politie Transporturi Tulcea, din cadrul Sectiei Regionale de Politie Transporturi Constanta au depistat un barbat in varsta de 42 de ani care conducea…

- Incidentul s-a petrecut, sambata, pe DN66, in localitatea Bretea Streiului, județul Hunedoara, dupa ce un șofer in varsta de 81 de ani a pierdut controlul volanului și a intrat intr-o mașina parcata in afara șoselei, provocand decesul unei femei, informeaza Ziarul Hunedoreanului.In urma impactului puternic,…