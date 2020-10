Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta dimineața, conform datelor centralizate de catre Direcția de Sanatate Publica Suceava, la nivelul județului se inregistreaza un numar de 5692 de persoane declarate vindecate de coronavirus. Prefectura Suceava a transmis ca in județ, in ultimele 24 de ore au fost internate 12 persoane diagnosticate…

- Prefectura Suceava a transmis ca in aceasta dimineața conform datelor centralizate de catre Direcția de Sanatate Publica, in județ se inregistreaza un numar de 5195 de persoane declarate vindecate de coronavirus. La nivelul județului, in ultimele 24 de ore au fost internate 14 persoane diagnosticate…

- In aceasta dimineața, potrivit datelor centralizate de catre Direcția de Sanatate Publica Suceava, la nivelul județului Suceava se inregistreaza un numar de 4836 de persoane declarate vindecate de coronavirus. Prefectura Suceava a informat ca in județ, in ultimele 24 de ore au fost internate 17 persoane…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, miercuri, ca, in prezent, sunt functionale 1.034 de paturi de terapie intensiva complet echipate pentru patologia COVID-19. ‘Au dotarea completa pentru patologie COVID, tot ce inseamna ventilatoare, tot ce inseamna monitoare, tot ce inseamna injectomate.…

- Cazul Andreea Esca: „Am avut COVID-19!” Soțul ei a fost intubat la terapie intensiva! Andreea Esca a decis sa vorbeasca public despre informațiile care circula de aproape doua saptamani in Mass Media și pe social media, referitoare la presupusa infectare cu coronavirus. Prezentatoarea Știrilor Pro TV…

- Raed Arafat reclama, de mai bine de o saptamana, ca nu mai sunt paturi la terapie intensiva pentru pacienții cu coronavirus. Cel care l-a contrazis este chiar ministrul Sanatații, Nelu Tataru.La ATI, in acest moment, sunt internați 286 de pacienți cu coronavirus, conform ultimei raportari,…

- Doua persoane diagnosticate cu COVID-19 au refuzat internarea la Spitalul Municipal Radauti, iar alte doua paciente diagnosticate pozitiv la noul coronavirus, care au nascut la Spitalul Județean de Urgența Suceava, au solicitat externarea la trei zile, nou nascutii fiind negativi la testul COVID-19,…

- Ministerul Sanatatii a trimis in noaptea de luni spre marti la Galati o unitate de terapie intensiva mobila pentru pacientii COVID-19 aflati in stare grava, scrie News.ro. Unitatea a fost solicitata de prefectul Gabriel Avramescu.In unitatea de terapie intensiva mobila sunt disponibile 12 posturi ATI,…