- Ministerul Sanatatii a anuntat, joi, ca a fost publicata lista centrelor de vaccinare in care se administreaza noul ser impotriva COVID-19, dezvoltat de Pfizer și adaptat pentru a oferi o protectie mai larga fata de tulpina originala si fata de doua subvariante ale variantei Omicron, informeaza Agerpres…

- Spitalul Clinic Județean de Urgența din Cluj-Napoca redeschide centrul de vaccinare anti-COVID, unde se va administra exclusiv vaccinul adaptat pentru Omicron de la Pfizer BioNTech. Astfel, incepand de luni, 12 Decembrie 2022, centrul va funcționa pe str. Victor Babeș, nr.1, de luni pana vineri, in…

- Spitalul Județean de Urgența din Cluj-Napoca redeschide centrul de vaccinare anti-COVID-19, in care se va administra exclusiv vaccinul adaptat pentru Omicron de la Pfizer BioNTech. Vezi programul și cum te poți vaccina.

- Cei doi parteneri isi propun sa „simplifice practicile de vaccinare” impotriva acestor doi agenti patogeni care provoaca boli virale respiratorii severe. Noul vaccin pe care il testeaza Pfizer si BioNTech combina vaccinul cvadrivalent dezvoltat de Pfizer impotriva gripei sezoniere cu vaccinul bivalent…

- Presedintele american Joe Biden va primi marti vaccinul anti-COVID-19 adaptat pentru a combate varianta Omicron si i-a indemnat pe americani sa se vaccineze cu doza booster actualizata, a declarat duminica asistentul purtatorului de cuvant al Casei Albe, Kevin Munoz, relateaza agentia Reuters, preluata…