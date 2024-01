Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit „Monitorului Social”, un proiect al Friedrich – Ebert – Stiftung, in ultimii ani numarul permiselor de munca acordate de tara noastra cetațenilor non – UE a crescut semnificativ si constant, transformand Romania intr-o destinație de munca pentru migranții economici din state asiatice.In medie,…

- Mai mult de jumatate dintre angajati planuiesc o schimbare in cariera pentru inceputul anului 2024, motivati de nevoia unei cresteri salariale, releva un studiu publicat, marti, de o platforma de recrutare online. Conform sursei citate, bugetul pe care il aloca pentru sarbatori este mai mare fata de…

- Ministrul Agriculturii Florin Barbu afirma, intr-un interviu pentru Profit.ro, ca in Romania intra produse din lapte care nu sunt produse, de fapt, din lapte. El ii indeamna pe romani sa cumpere, in piete, de la vanzatori care au certificat de producator, aratand ca, prin subventiile acordate in programul…

- Bacaul, un oraș cu un potențial semnificativ, se afla intr-o poziție privilegiata pentru a deveni un hub logistic pentru intreaga regiune a Moldovei, cu impact și potențial pentru viitoarele investiții. Cu toate acestea, antreprenorii din zona semnaleaza provocari importante legate de lipsa forței de…

- Potrivit statisticilor, romanii se afla in topul european al celor mai afectați de stres, locul de munca fiind principalul factor cauzator. Psihologii avertizeaza ca stresul poate conduce la probleme semnificative in toate aspectele vieții.Un studiu efectual de Eurostat arata ca romanii petrec mai…

- Pompierii clujeni au intervenit, vineri dimineața, la o stație de carburanți de pe strada Sobarilor din Cluj Napoca unde au fost anunțate scurgeri de gaz, relateaza Foaia Transilvana. „Apelul de urgența a venit la ora 7:24, anunțand scurgeri GPL, astfel ca s-au deplasat de urgența la fața locului doua…

- ”Doar o jumatate dintre cele 2 milioane de pacienti romani care au nevoie in fiecare an de o forma sau alta de recuperare medicala beneficiaza de tratament specializat, in vederea recuperarii mobilitatii si independentei”, se arata in concluziile unei analize realizate de fondul de investitii de growth…

- Ancheta Salvați Copiii Romania – In 54,7% dintre școlile de masa unde invața și elevi cu cerințe educaționale speciale (CES), consilierul școlar vine doar saptamanal/ocazional. – In 27,1% dintre școlile din ancheta, spațiul fizic nu este adaptat in niciun fel pentru elevii cu dizabilitați. – Salvați…