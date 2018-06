Un serviciu legendar de mesagerie se nchide definitiv

Stiri pe aceeasi tema

- Yahoo! Messenger se va inchide luna viitoare. Candva unul dintre cele mai populare servicii de mesagerie instanta din lume, acesta a pierdut foarte mult teren odata cu dezvoltarea serviciilor de mesagerie mobila si integrarea acestora in platforme de socializare, scrie go4it.ro.

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat miercuri un proiect de lege potrivit caruia sunt scutiti de plata impozitului pe cladirea de domiciliu, pe terenul aferent acestuia si pentru un mijloc de transport reprezentantii legali ai adultilor cu handicap grav sau accentuat. Proiectul pentru modificarea…