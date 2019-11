Stiri pe aceeasi tema

- Un serial inspirat din „Chinatown”, film in care au jucat Jack Nicholson si Faye Dunaway, este pregatit de cineastii David Fincher, cunoscut pentru „Seven” si „The Social Network”, si Robert Towne, premiat cu Oscar pentru scenariul lungmetrajului din 1974, potrivit news.ro.Netflix a comandat…

- Luni, la Teatrul National „Vasile Alecsandri", la ora 19, se va juca piesa de teatru „In Ploaie", scrisa de scenaristul serialelor Mad Men si House of Cards, regizata de Ricard Reguant, avandu-i ca actori principali pe Marius Manole si Istvan Tegals. Piesa prezinta o poveste a doi tineri politisti,…

- Robert De Niro recunoaste ca este ingrijorat ca imbatraneste. In noul film Netflix, „The Irishman“, noile tehnologii de modificare faciala il ajuta pe actor sa arate cu zeci de ani mai tanar, relateaza dpa. Robert De Niro joaca alaturi de Al Pacino si de Joe Pesci in filmul regizat de Martin Scorsese,…

- HBO a comandat 10 episoade ale unui spinoff al seriei de televiziune ''Game of Thrones'', intitulat ''House of the Dragon'', a anuntat marti reteaua, la scurt timp dupa ce au aparut informatii conform carora canalul de cablu premium a renuntat la o alta serie din lumea…

- Robert Evans, directorul executiv al studioului Paramount, care a produs "Chinatown", "Godfather" si "Urban Cowboy" si a carui viata a fost la fel de melodramatica si impresionanta precum oricare dintre filmele sale, a murit sambata noapte, la varsta de 89 de ani, scrie Variety.Fara talent…

