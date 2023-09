Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul neafiliat Claudiu Muresan, care in urma cu cateva luni parasea USR, se alatura grupului politic al PSD, deoarece are „garantia” ca va putea astfel sa-și continue proiectele. „Acum cateva luni am anuntat plecarea din USR. Astazi vreau sa anunt drumul politic pe care doresc sa-l urmez in continuare.…

- Senatorul neafiliat Claudiu Muresan a anuntat, marti, in plen, ca se alatura grupului politic al PSD pentru ca are „garantia” ca isi poate continua proiectele. „Acum cateva luni am anuntat plecarea din USR. Astazi vreau sa anunt drumul politic pe care doresc sa-l urmez in continuare. Decizia pe care…

- Deputatul Cosette Chichirau si-a anuntat, anunțat, astazi demisia din USR. Ea a afirmat ca va ramine deputat neafiliat. Cosette Chichirau a declarat, pentru postul nostru de radio, ca motivul pentru care a renunțat la USR este acela ca formațiunea stagneaza in sondaje, iar miscarea reformista trebuie…

- Deputata Cosette Chichirau a anuntat luni ca si-a dat demisia din USR si va activa ca parlamentar neafiliat. ‘Va anunt ca astazi mi-am dat demisia din USR si voi activa ca deputat neafiliat’, a declarat Cosette Chichirau in plenul Camerei Deputatilor. Cosette Chichirau este deputat de Iasi si a fost…

- Premierul Marcel Ciolacu menționeaza intr-un mesaj de Ziua Tinerilor ca Guvernul are datoria de a veni cu „soluții la problemele generației lor, iar la nivelul Guvernului menținem un dialog constant cu asociațiile reprezentative, pe teme de educație, sprijin și oportunitați pentru tineri”.„Premierul…

- Romanii au comandat anul trecut, in medie, o saorma la 10 secunde, fiind livrate peste 3,31 de milioane de portii in 2022, cu 60% mai mai mult fata de anul precedent, arata datele unei aplicatii de livrare. Acest preparat este pe locul doi in topul preferintelor romanilor, utilizatori ai aplicatiei…

- Senatorii Rodica Boanca (AUR) si Claudiu Muresan (USR) si-au anuntat, luni, demisiile din partidele pe listele carora au candidat in 2020 si au intrat in parlament, informeaza Agerpres. „Urmare a demisiei pe care am inaintat-o USR, anunt ca ma retrag din grupul parlamentar USR si voi activa ca senator…

- Senatoarea AUR Rodica Boanca, vicelider al grupului parlamentar, si-a anuntat luni demisia din partid, in plenul Senatului, motivul fiind incalcarea promisiunii "Fara traseisti, fara securisti, fara masoni". "Va informez ca mi-am dat demisia din grupul parlamentar AUR din cauza incalcarii "Fara traseisti,…