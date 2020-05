Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul PSD Serban Nicolae considera ca social-democratii ar putea decide sa depuna o motiune de cenzura, motivând ca Guvernul liberal condus de Ludovic Orban „face rau românilor”."Eu cred ca se va ajunge la o motiune de cenzura, pentru ca, în mod evident,…

- Senatorul PSD Serban Nicolae spune ca „se va ajunge la motiune de cenzura” impotriva Guvernului, dar atrage atentia ca nu se ajunge automat la instalarea unui nou Executiv, afirmand ca se poate ajunge, in cele din urma, la un blocaj politic.

- Senatorul PSD Serban Nicolae spune ca ”se va ajunge la motiune de cenzura” impotriva Guvernului, dar atrage atentia ca nu se ajunge automat la instalarea unui nou Executiv, spunand ca se poate ajunge, in cele din urma, la un blocaj politic.”Eu cred ca se va ajunge la motiune de cenzura pentru…

- "Am avut o luna, o luna si jumatate in care chiar ne-am asumat acest lucru: ii lasam si venim cu idei. Nu s-a intamplat nimic, nu ne-au ascultat nici o secunda, ba, din contra, au venit constant cu atacuri din zona guvernamentala si pana la domnul presedinte, cu mentionarea PSD mai des decat cuvantul…

- PSD ia in calcul sa depuna o motiune de cenzura la adresa guvernului condus de Ludovic Orban, care va fi depusa "daca lucrurile vor merge din ce in ce mai prost", a anuntat, duminica, purtatorul de cuvant al partidului, Lucian Romascanu."Am avut o luna, o luna si jumatate in care chiar ne-am asumat…

- Senatorul PSD Mihai Fifor a spus, intr-o postare pe Facebook, ca Parlamentul se va mobiliza pentru adoptarea legii privind instituirea starii de alerta, astfel incat aceasta sa fie in vigoare pe 15 mai, deși, spune el, Guvernul da dovada din nou de o „incompetența crasa”. „Guvernul PNL a trimis Parlamentului…

- Senatorul PSD Mihai Fifor a spus, marți, într-o postare pe Facebook, ca Parlamentul se va mobiliza pentru adoptarea legii privind instituirea starii de alerta, astfel încât aceasta sa fie în vigoare pe 15 mai, deși, spune el, Guvernul da dovada din nou de o „incompetența…

- Senatul a adoptat în sedinta online de miercuri propunerea legislativa care are ca obiect de reglementare prelungirea mandatelor autoritatilor administratiei publice locale cu cel mult sase luni de la data încetarii starii de urgenta ca urmare a izbucnirii epidemiei de COVID-19, transmite…