- In octombrie 2019, grupul CME a anuntat ca a semnat un acord definitiv pentru vanzarea catre fondul de investitii PPF Group, controlat de cel mai bogat om de afaceri din Cehia, Petr Kellner. Tranzactia este estimata la 2,1 miliarde dolari. Kellner are afaceri in Romania, prin intermediul PPF, in principal…

- John Rood va demisiona la sfarsitul acestei luni, a anuntat separat Departamentul Apararii, fara sa ofere motivul. ”Domnule presedinte, Am inteles...ca mi-ati solicitat demisia”, a scris Rood in scrisoarea de demisie, multumindu-i lui Trump pentru privilegiul de a face parte din Guvern si…

- In perioada 18 ndash; 24 ianuarie a.c., politistii romani au desfasurat activitati specifice procedurilor de extradare si predare in baza unui mandat de arestare, indeplinind misiuni de aducere in Romania a noua persoane urmarite din Germania una , Marea Britanie una , Spania doua , Statele Unite ale…

- Secretarul american al Trezoreriei, Steven Mnuchin, i-a recomandat activistei de mediu Greta Thunberg sa mearga la facultate și sa studieze economie înainte sa recomande Statelor Unite sa puna capat investițiilor în exploatarea combustibililor fosili, relateaza CNBC și Guardian, preluate…

- Epidemia de pneumonie provocata de noul coronavirus da fiori comunitații internaționale, care a și inceput sa ia masuri de prevenire. Specialiștii inca nu au reușit sa depisteze sursa microbului, nu cunosc toate caile de transmitere, dar monitorizeaza cu mare atenție posibilele mutații. In China, unde…

- In luna august, Administratia SUA a stabilit ca Beijingul manipuleaza valoarea monedei sale nationale (yuan). Era pentru prima data dupa anul 1994 cand Washingtonul aplica aceasta eticheta Chinei. "China și-a asumat angajamente executorii de a se abține de la devalorizare concurențiala, promovand…

- Dupa toate probabilitatile, și in anul urmator vor continua disputele dintre partidele „main stream” (conservatoare, social democrate, liberale) pe de o parte si formatiunile populiste, nationaliste, anti-imigrationiste pe de alta parte. Aceste conflicte se vor reflecta la alegerile din Statele Unite,…

Fara stabilitate si stat de drept nu exista evolutie, iar Statele Unite ale Americii isi doresc o Romanie puternica economic in rolul de cel mai bun partener, declara noul ambasador al SUA la Bucuresti, Adrian Zuckerman, intr-un interviu acordat AGERPRES.