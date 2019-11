Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul ALDE de Buzau Dorin Badulescu face apel la toate partidele de dreapta si sustinatorii acestor formatiuni sa se uneasca si sa-l sprijine in turul al doilea pe candidatul PNL, Klaus Iohannis. In judetul Buzau, candidatul sustinut de ALDE si Pro Romania, Mircea Diaconu, s-a clasat pe locul trei,…

- Liderul Pro Romania Victor Ponta a afirmat, luni, ca scorul obtinut la alegerile prezidentiale de Mircea Diaconu este mai mic decat cel sperat, iar in turul al doilea fiecare va vota cum crede mai bine, mentionand ca nu se simte reprezentat nici de Klaus Iohannis, nici de Viorica Dancila si va proceda…

- Klaus Iohannis a castigat primul tur al alegerilor prezidentiale in judetul Suceava cu 39,33%, potrivit datelor finale provizorii publicate de Biroul Electoral Central. Conform datelor centralizate din toate sectiile de votare din judet, Klaus Iohannis este urmat de candidatul PSD, Viorica…

- "Un mesaj pentru cei care socotesc ca, rupand alianța cu PSD și votand moțiunea de cenzura, ALDE a dat țara pe mana lui Iohannis O spun de la bun inceput, PSD a dat țara pe mana lui Iohannis cu mult inainte ca ALDE sa denunțe protocolul de alianța. Pentru ALDE, Iohannis ramane un adversar…

- Mircea Diaconu, sustinut de catre ALDE, Pro Romania si Partidul Neoliberal, a transmis sambata, la Piatra-Neamt, ca nu se uita la sondajele de opinie dupa ce in cea mai recenta cercetare apare pe locul 2 in intenția de vot. „Sondajele sunt in miscare, zi de zi se pot misca, nu are niciun sens…

- "Un partid ca al nostru, care, fie a castigat, fie a pierdut la mare lupta alegerile prezidențiale in ultimii 30 de ani, ajunge in situația de a-și propune, ca nivel maxim de ambiție, ... intrarea in turul 2 !? De ce nu castigarea alegerilor? Sigur, pentru unii, calificarea in turul 2 o fi…

- Cifrele prezentate de diferitele case de sondaj in luna octombrie sunt aliniate: ordinea primilor trei candidati este Klaus Iohannis, Viorica Dancila, Dan Barna. Singurul care "iese din front" este sondajul realizat de IMAS. Sondajul IMAS nu numai ca nu respecta ordinea celorlalte, dar prezinta…

- Un sondaj intern transmis in PNL in debutul campaniei electorale pentru alegerile prezidențiale arata ca in timp ce șeful statului nu are probleme sa intre in turul II, este o lupta deschisa intre urmatorii candidați pentru intrarea in finala:Klaus Iohannis, candidatul PNL: 40%Viorica Dancila,…