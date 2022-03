Stiri pe aceeasi tema

- Compania farmaceutica nipona Kowa a afirmat luni ca medicamentul anti-parazitar Ivermectina s-a dovedit eficient in tratarea variantei Omicron a COVID-19 in faza a treia a testelor, relateaza luni Reuters. Testele au aratat ca Ivermectina are un "efect antiviral" impotriva acestei variante, a anuntat…

- Elveția nu are cele mai rapide trenuri din lume, dar are rețeaua feroviara cea mai densa și trenul a fost mereu o prioritate când s-a discutat despre investiții. Elveția a construit dupa 1995 trei tuneluri ”mamut” de 25 miliarde dolari, are planuri clare pâna în 2040, a…

- „Explozia prețurilor la energie este explicata de politicieni și analisti in tot felul de moduri, aproape toți legand-o de creșterea prețurilor la nivel european.Facturi de mii de lei se suprapun peste dispariția iminenta a zeci de mii de locuri de munca in anul 2022. Inceputul l-au facut ALRO și AZOMURES,…

- In contextul prețurilor la energie surprinzatori de mari din aceasta iarna, dezbateri aprinse la nivelul UE au fost accelerate cu privire la alternativa prezentata de energia nucleara. Exista nucleul pro, coalizat in jurul Franței, din care face parte și Romania, și nucleul contra condus de Germania.…

- Numarul accidentelor feroviare in Uniunea Europeana a scazut cu 40% intre 2010 si 2020. Țarile membre unde se inregistreaza cel mai mare numar de accidente sunt Germania, Polonia, Franta si Romania, arata datele publicate joi de Eurostat.

Criza energetica și a gazelor va afecta industria agroalimentara din Romania: Avertismentul specialiștilor Industria agroalimentara din Romania, dar și din Europa va fi afectata de criza energetica…