Stiri pe aceeasi tema

- Saptamana cu eșec pentru FC Pucioasa in campionat! Vineri dupa-amiaza, pe teren propriu, dambovițenii au inregistrat prima infrangere in actuala ediție a Ligii a 3-a. Pe teren propriu, dambovițenii au cedat, cu 1-2, disputa cu CS Blejoi, ce a contat pentru etapa a 4-a a celui de-al treilea eșalon. Pucioasa…

- Victorie pentru „alb-negrii” pe „Cetate”, in cea de-a doua confruntare stagionala din fața fanilor, scor 2-0 (1-0) cu Viitorul Cluj. In finalul prime reprize M. Codrea (45) a deschis scorul, iar in actul al doilea capitanul Razvan Fetița (80) și-a trecut in cont o reușita de senzație, singura pata de…

- Fotbaliștii de la CSM Lugoj au obținut o noua victorie, a șasea consecutiva, in actuala ediție de campionat. In etapa a VI-a a Ligii a IV-a Timiș, formația din Lugoj a invins, greu, pe trene propriu, cu 1-0 (1-0), pe CS Timișul Șag. Golul formației lugojene a fost marcat de Miroslav…

- Chindia Targoviște și Unirea Slobozia se dueleaza, astazi, de la ora 11.00, intr-un joc ce se anunța a fi unul de foc, in etapa a 5-a a Ligii a 2-a. Inca de la primele ore ale dimineții, suporterii formației targoviștene au luat cu asalt casele de bilete ale stadionului “Eugen Popescu”. Fanii au format…

- Universitatea Cluj va evolua maine, incepand cu ora 13:30, pe teren propriu, contra celor de la Poli Iași, intr-o partida care va conta pentru etapa a VIII-a, din SuperLiga. Clujenii vin dupa o victorie la Piatra Neamț, 4-2, victorie care a dus echipa lui Ioan Ovidiu Sabau in grupele Cupei Romaniei.…

- Fotbaliștii de la CSM Lugoj continua seria victoriilor in actuala ediție a campionatului Ligii a IV-a Timiș. In etapa a III-a, CSM Lugoj s-a impus cu 3-1 (2-1), pe terenul formației AS Gelu, prin golurile reuțite de Claudiu Roșie, Razvan Pițigoi și Razvan Rus. Astfel, CSM Lugoj ramane…

- Fotbaliștii de a CSM Lugoj s-au impus și in cea de-a doua etapa a campionatului Ligii a IV-a Timiș, tot cu un scor de curtea școlii. Dupa ce in prima etapa a invins, in deplasare, cu 10-3 pe Avantul Topolovațu Mare, sambata, in runda a doua, CSM Lugoj a obținut o noua victorie la scor, de…

- Farul Constanta, campioana en titre a Romaniei, a pierdut in fața Politehnicii Iași cu scorul de 3-1, duminica seara, la Ovidiu, in etapa a treia a Ligii 1. Moldovenii au obținut prima victorie dupa promovarea in primul eșalon fotbalistic prin golurile marcate de brazilianul Luis Phelipe (11, 51) si…