- Un seism cu magnitudinea 6,8 s-a produs luni in regiunea Peninsulei Alaska, au anuntat reprezentantii Centrului Seismologic Euro-Mediteranean (EMSC), citati de Reuters. Specialistii de la sistemul de avertizare pentru tsunami din Statele Unite ale Americii au precizat ca nu au emis o alerta…

- Un puternic seism cu magnitudinea 7,2 s-a produs sambata dimineata in proximitatea Insulelor Vanuatu din sudul Oceanului Pacific, au anuntat reprezentantii Centrului Seismologic Euro-Mediteranean (EMSC), citati de Reuters. Nu a fost emisa o alerta de tsunami, datorita adancimii la care s-a…

- Un seism cu magnitudinea 7,2 s-a produs sambata in vestul Haiti, fiind resimtit si in alte tari din Caraibe si urmat de o alerta de tsunami in regiune, potrivit Serviciului de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS), informeaza Reuters. Cutremurul s-a produs la o distanta de 8 kilometri de orasul…

- Seismul cu magnitudinea de 7,2 pe scara Richter s-a produs sambata, 14 august, la 150 de kilometri vest de capitala statului Haiti, Port-au-Prince, in jurul orei locale 8:30. Dupa cutremurul care a avut loc, potrivit Centrului Seismologic Euro-Mediteranean (EMSC), la o adancime la 10 kilometri, autoritațile…

- Un seism cu magnitudinea 7 s-a produs sambata in vestul Haiti, potrivit Serviciului de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS), citat de Reuters. Cutremurul s-a produs la o distanta de 8 kilometri de orasul Petit Trou de Nippes si la o adancime de 10 kilometri, a precizat USGS. Centrul…

- Un puternic seism cu magnitudinea 8,2 grade pe scara Richter s-a produs miercuri seara la mica adancime in Peninsula Alaska, urmat de o alerta de tsunami in regiune, au precizat autoritatile americane, potrivit Digi24.ro.

- Un puternic seism cu magnitudinea 8,2 s-a produs miercuri seara la mica adancime in Peninsula Alaska, urmat de o alerta de tsunami in regiune, au precizat autoritatile americane, potrivit Reuters. Nu exista informatii imediate despre evenutale pagube materiale sau victime. Potrivit…

- Un cutremur cu magnitudinea 6,7 s-a produs la sud-vest de Panama, in Oceanul Pacific și nu au fost inregistrate victime sau pagube materiale, au informat autoritatile locale. Seismul, la o adancime de 10 kilometri in Oceanul Pacific, s-a produs la orele locale 16.15 (21.