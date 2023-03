Stiri pe aceeasi tema

- Topirea zapezii de pe drumul ce asigura deplasarea catre lacașul de cult „Sf. Ilie” din stațiunea Semenic, județul Caraș-Severin, a transformat calea de rulaj intr-un traseu de off-road, avertizeaza jandarmii, care spun ca un segment de drum a devenit impracticabil. Fii la curent cu cele mai…

- Un shior s-a ratacit pe Muntele Mic, dupa ce barbatul a plecat pe cont propriu sa schieze pe versantul nordic al muntelui. Schior se afla cu prietenii in statiunea Muntele Mic din judetul Caras-Severin. N-a mai stiut sa se intoarca, asa ca si-a sunat prietenii, care au alertat imediat echipajele Salvamont. Cautarile…

- Pentru a doua oara de la inceputul anului echipa pirotehnica a ISU ”Semenic” din județul Caraș-Severin a fost solicitata intr-o misiune de asanare a teritoriului de muniție ramasa neexplodata. Tipul de bomba descoperit e același cu cel gasit in urma cu doua saptamani tot pe raza Reșiței. O noua bomba…

- CARAȘ-SEVERIN – Ziua Protecției Civile in Romania este marcata, in județul nostru, prin trei zile de manifestari deosebite. Salvatorii vor deschide porțile inspectoratului pentru vizitatori, dar vor fi și in mijlocul cetațenilor, prilej cu care vor fi derulate un ceremonial militar, exerciții demonstrative…

- Un copil de 14 ani a murit, sambata, dupa ce, pe un drum judetean, la intrarea in Resita, un copac s-a prabusit peste masina in care calatorea impreuna cu cei doi parinti, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Caras-Severin. Incidentul a avut loc pe DJ 582, in zona Minda, in timp ce masina…

- Politistii din judetul Caras-Severin sunt ocupati si in perioada sarbatorilor. In ultimele patru zile acestia au avut 67 de actiuni si controale. Printre acestea numarandu-se si cazul unui barbat care a introdus ilegal o arma in tara. Pentru menținerea ordinii și liniștii publice, in perioada 23-26…