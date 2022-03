Un șef de spital din Ucraina castrează soldații ruși Razboiul din Ucraina scoate la iveala multe drame, dar și mult putregai uman. Aflam despre copii omorați, despre școli și maternitați bombardate, despre civili cazuți sub bombe, despre morți depozitați in dube frigorifice, inainte de a fi ingropați in saci de plastic, unul peste altul. Și ne oripilam. Acum auzim și despre un șef de spital mobil din Ucraina care declara, fara vreo reținere, ca el și medicii sai ii castreaza pe soldații ruși care ajung in spital. Acesta a afirmat la un post de televiziune ca soldații ruși sunt niște gandaci, nu oameni, și trebuie sa fie castrați. Se numește Gennadiy… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

