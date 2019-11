Stiri pe aceeasi tema

- Ken Follett, Jojo Moyes, Kate Mosse si Lee Child formeaza un supergrup de scriitori britanici care militeaza impotriva Brexitului.Cei patru autori au inceput, duminica, la Milano un turneu pentru a convinge mai multe tari sa protesteze fata de iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana.…

- Potrivit acestei surse, premierul irlandez Leo Varadkar nu este dispus la discutii, iar presedintele francez Emmanuel Macron si cancelarul german Angela Merkel nu vor insista probabil ca Uniunea Europeana sa discute oferta Marii Britanii cat timp Irlanda nu va fi gata sa negocieze. 'Sunt cativa…

- Justitia iraniana a condamnat la moarte un barbat si la zece ani de inchisoare alti doi pentru spionaj in favoarea SUA, in timp ce o a patra persoana a fost condamnata la zece ani de detentie pentru spionaj in favoarea Marii Britanii, a anuntat marti purtatorul de cuvant al Autoritatii judiciare…

- „Observam ca britanicii incearca sa incheie mini-acorduri bilaterale”, a declarat Amelie de Montchalin, ministrul francez pentru Afaceri Europene. „Acest lucru este contrar spiritului in care au loc negocierile”, a adaugat ministrul. Prim-ministrul britanic Boris Johnson a declarat marți in Parlament…

- In varsta de 66 de ani, Kristalina Georgieva a lucrat la Comisia Europeana si cel mai recent a ocupat functia de director general al Bancii Mondiale. Kristalina Georgieva a profitat de o recenta decizie a Consiliului director al FMI, care a aprobat eliminarea limitei de varsta pentru cei care candideaza…

- Boris Johnson a anunțat ca va cere organizarea de alegeri anticipate in Marea Britanie, la o data anterioara zilei de 31 octombrie, atunci cand Regatul Unit ar trebui sa iasa din Uniunea Europeana. Deși se vorba de mai multe zile de posibilitatea organizarii de alegeri, anunțul oficial privind demararea…

- Prim-ministrul britanic, Boris Johnson, a declarat luni ca nu dorește organizarea de alegeri generale și a indemnat parlamentarii sa nu susțina „o alta amanare inutila” a ieșirii Marii Britanii din Uniunea Europeana, relateaza BBC.El a insistat ca 'nu exista nicio circumstanta in care va cere…

- Regina Elisabeta a II-a primindu-l pe Boris Johnson, premierul Marii Britanii, intr-o audiența la Buckingham Palace, Londra, 24 iulie 2019 (foto: Victoria Jones\AFP) La 31 octombrie 2019, cu sau fara acord, prim-ministrul conservator Boris Johnson va semna actul de iesire a Marii Britanii din Uniunea…