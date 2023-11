Stiri pe aceeasi tema

- Costume de scena, o chitara, diverse bijuterii si obiecte care i-au apartinut megastarului muzicii si modei Prince, care a murit in 2016, au fost vandute la licitatie pentru suma de 675.000 de dolari, a anuntat luni RR Auction, transmite AFP.Printre cele 164 de obiecte, care i-au apartinut unui om…

- Șase tricouri purtate de Lionel Messi la Cupa Mondiala din Qatar au fost scoase la licitatie. Ei bine, peste zece zile, Casa Sotheby's va scoate la licitatie un set de sase astfel de obiecte vestimentare ale nationalei Argentinei, purtate de Lionel Messi la Cupa Mondiala din Qatar. Iata cat valoreaza…

- A fost repornit (și oficial) proiectul drumului de legatura dintre capitala Banatului și autostrada A1, care va porni de la bifurcația spre Sanandrei de pe DN 69, Timișoara – Arad. Acest contract fusese inceput de italienii cu acționariat chinezesc de la Todini, dar contractul a fost reziliat din cauza…

- In ultima ședința a Consiliului Local Sag au fost dezbatute și votate in unanimitate, patru proiecte importante pentru localitate, proiecte ce vor fi implementate in perioada urmatoare. Valoarea totala a acetor proiecte este de aproape 30 de milioane de lei. Aceste proiecte votate sunt: Extinderea…

- Creditorii Blue Air trebuie sa decida saptamana viitoare vanzarea unor bunuri care au aparținut companiei, dar și daca aproba o oferta de inchiriere a doua avioane, dintre care unul se afla la Bacau, iar celalalt la Forli, Italia, potrivit economica.net. Creditorii mai trebuie sa aprobe sau nu evaluarea…

- Miercurea viitoare, doua cadouri primite de Nicolae Ceausescu din partea sahului Iranului Mohammad Reza Pahlavi si a presedintelui Coreei de Nord Kim-Ir Sen sunt scoase la licitatie de Casa Artmark, alaturi de alte aproximativ 200 de piese de arta orientala si asiatica.

- F1: Britanicul Nigel Mansell isi scoate la licitatie peste 300 de obiecte personale din cariera saFostul pilot de Formula 1, britanicul Nigel Mansell, campion mondial in 1992, va scoate la licitatie peste 300 de obiecte personale din cariera sa, scrie EFE, potrivit Agerpres. Aici sunt incluse…