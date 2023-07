Stiri pe aceeasi tema

- Conditiile in care cei doi tineri cu retard mintal isi duceau zilele sunt greu de descris in cuvinte. La perchezitiile domiciliare efectuate de oamenii legii, acestia au descoperit cunul dintre baieti care era folosit la cersetorie si in alte orase din tara. Tanarul dormea pe epava unei masini abandonate. La…

- ISU ALBA: Plan de masuri in situații de canicula. Ce pot face oamenii pentru a se proteja de temperaturile extrem de ridicate ISU ALBA: Plan de masuri in situații de canicula. Ce pot face oamenii pentru a se proteja de temperaturile extrem de ridicate In contextul temperaturilor ridicate prognozate…

- CITESTE SI Dr. Adrian Marinescu, despre prezenta bacteriilor E.Coli in apa marii: Oamenii sa fie linistiti, sa nu renunțe la concedii-Au crescut toxiinfecțiile alimentare 17/07/2023 4600 Romania va gazdui in 2024 Conferința Europeana pentru Managementul Sanatații 17/07/2023 136 Colegiul Medicilor…

- Mai mult de o treime dintre alimentele etichetate ca fiind exclusiv vegetale contin produse de origine animala, potrivit unui studiu facut in Marea Britanie, ceea ce i-a determinat pe experti sa avertizeze cumparatorii cu alergii severe ca se pot confrunta cu "consecinte tragice", relateaza The Guardian,…

- Un accident rutier a avut loc in cursul zilei de joi, 29 Iunie 2023, ora 23:00, la ieșirea din Capitala spre Bragadiru.Doi tineri au murit dupa ce mașina in care se aflau a lovit parapetul de pe mijlocul drumului și s-a rasturnat.Accidentul cumplit a avut loc pe șoseaua Alexandriei, pe sensul de ieșire…

- Comisia Europeana a transmis, luni, ca a decis sa nu prelungeasca masurile de urgenta introduse anul trecut pentru a proteja consumatorii de cresterea preturilor energiei, adaugand ca aceste masuri au contribuit la calmarea pietelor europene de energie electrica. La sfarsitul anului 2022, Uniunea Europeana,…

- „Europa, Europa” - scandau 80.000 de persoane acum 10 zile in Piața Marii Adunari Naționale din Chișinau. Tineri și virstnici, parinți cu copii, locuitori din țara și din Diaspora s-au adunat alaturi de președinta Maia Sandu și președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, pentru a susține integrarea…

- Doi tineri de 21 și 25 de ani, originari din raioanele Hancești și Anenii noi, au fost reținuți de ofițerii de investigație ai Inspectoratului de Poliție Centru, fiind banuiți ca au jefuit un barbat. Victima este un barbat in varsta de 37 de ani. Dupa ce a ieșit din scara unui bloc de locuit din capitala,…