Un sat din trei din Romania are zone cu semnal slab,foarte slab sau inexistent la Internet (studiu)

- Aproape o treime dintre satele din Romania (31%) au zone cu semnalul slab, foarte slab si/sau inexistent de Internet, arata un studiu realizat de Fundatia World Vision Romania. ‘In aceasta perioada, din ce in ce mai multe localitati trec in scenarii care presupun sustinerea cursurilor online, insa scoala…

- Scoala online este in continuare o utopie pentru elevii din mediul rural din Romania. Un studiu al World Vision Romania, arata ca 40% din copiii din mediul rural nu au participat la scoala online in prima perioada a pandemiei.

- Ministrul Educației, Monica Anisie, a declarat, luni, la lansarea strategiei pentru digitalizarea educației, ca in prezent circa 2.200 de cladiri in care funcționeaza unitați de invațamant din țara nu au conexiune la internet.Citește și: Raed Arafat, 'profetie' sumbra referitoare la pandemie:…

- In urma reevaluarii incidenței cumulata a cazurilor de COVID19 la niveul municipiului Bacau se menține masura stabilita in art. 2, alin (1), din Hotararea C.J.S.U. nr. 40 din 04.10.2020, privind desfașurarea cursurilor on-line potrivit scenariului 3 pentru o perioada de 14 zile incepand cu data de 26.10.2020,…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Vaslui a decis, vineri, in cadrul unei sedinte extraordinare, suspendarea cursurilor fata in fata, pentru o perioada de 14 zile, in 53 de clase din 13 unitati scolare din judet in urma unor cazuri de infectare in randul elevilor sau al cadrelor…

- La scurt timp dupa ce Ministerul Educației a anunțat ca de cele 250 de mii de tablete pot beneficia doar copiii ale caror familii nu dețin nici macar un telefon conectat la Internet, World Vision Romania a lansat un studiu care arata ca aceasta condiție nu este corelata cu realitatea saraciei din sate.…

- Impactul pandemiei asupra copiilor din mediul rural: 40% dintre parinti nu au reusit sa asigure alimentele si produsele de baza. Doar 60% dintre elevi au facut scoala online - Peste 60% dintre parintii din mediul rural nu au lucrat in perioada pandemiei, arata o cercetare realizata de Fundatia World…

- Pandemia la sate a avut consecinte dezastruoase. Trei din cinci parinți din mediul rural nu au lucrat in perioada pandemiei, iar doi din cinci nu au reușit sa asigure produsele de baza. Aproape jumatate dintre elevii de la tara nu au putut participa la invatamantul online din pricina lipsei mijloacelor…