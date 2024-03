Stiri pe aceeasi tema

- Șoferul unui BMW a ținut parca sa demonstreze de ce toata lumea crede ca șoferii care conduc acest brand auto sunt aratați cu degetul și numiți in toate felurile. Mașina a fost parcata pe Bulevardul 21 Decembrie 1989, in fața Liceului Mihai Eminescu, dar nu oricum. Șoferul s-a chinuit sa o strecoare…

- Azi-dimineața, in jurul orei 08.50, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Dej au oprit in trafic pe strada Nicolae Iorga din municipiu, un autoturism condus de un barbat, de 46 de ani, din Dej. ”In cadrul verificarilor s-a constatat ca acesta are dreptul de a conduce suspendat. Totodata, barbatul…

- La data de 5 martie 2024, in jurul orei 07.00, o femeie de 54 de ani, din municipiul Turda, județul Cluj, in timp ce conducea un autoturism pe DN 1, in dreptul localitații Mahaceni, a pierdut controlul asupra acestuia și a ieșit de pe carosabil, pe un teren agricol de pe marginea drumului. In urma…

- Un tanar de 27 de ani din comuna Vad, județul Cluj, a fost raportat de alți vecini pentru ca circula beat sau drogat. Poliția a pornit in cautarea lui și l-a identificat, dar s-a opus controlului și a lovit autospeciala oamenilor legii.La data de 23 februarie a.c. polițiștii din cadrul Poliției municipiului…

- Evenimentul rutier a avut loc in noaptea zile de miercuri spre joi pe DN76, in localitatea Dealu Mare. Șoferul, in varsta de 36 de ani a pierdut controlul volanului, iar in urma impactului doua pasagere din autoturism au fost ranite. „La data de 22 februarie 2024, in jurul orei 02:20, un barbat…

- Un barbat din Cluj a intrat cu mașina intr-un restaurant din Baile Herculane. Șoferul tocmai ce parcase mașina și se pare ca a accelarat din greșeala. Autoturismul condus de un barbat de 48 de ani din Cluj a patruns prin peretele din sticla, a trecut peste mesele localului și s-a oprit intr-un perete,…

- Un microbuz in care se aflau opt persoane, printre care și trei copii, s-a rasturnat, marți dimineața, 16 ianuarie 2024, in apropiere de orașul Geoagiu din Hunedoara. Accidentul rutier a avut loc pe un drum județean acoperit cu zapada și polei.

- Un accident rutier a avut loc in aceasta seara, in jurul orei 19, in localitatea Manastirea, comuna Mica. Din primele informații, un autoturism inmatriculat in județul Cluj a parasit partea carosabila și a lovit un cap de pod, iar apoi s-a rasturnat. In urma apelului la 112, la fața locului s-au deplasat…