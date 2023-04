Stiri pe aceeasi tema

- Romania a fost anul trecut una dintre tarile europene cu cea mai mare crestere a salariilor, de 12,3%, fata de media UE de 4,4%, fiind devansata doar de Ungaria, Bulgaria si Lituania, potrivit datelor Eurostat, scrie Ziarul Financiar.

- Romania a depașit Ungaria. Ritmul de creștere in 2022 a fost mai mult decat dublu. Romanii traiesc mai bine ca unguriiCalculate in moneda naționala, adica in leva, costurile forței de munca din Bulgaria au crescut cel mai rapid anul trecut, cu 15,3%, potrivit Eurostat. Fii la curent cu cele…

- Ungaria iși unește forțele cu Bulgaria, Romania, Grecia și Turcia pentru a explora oportunitațile tehnice de primire a gazelor naturale din Azerbaidjan prin infrastructura de transport a Europei de Sud-Est, a declarat ministrul maghiar de afaceri externe și comerț, Peter Szijjarto, scrie seenews.com.Țarile…

- Fonduri in valoare de peste 1,1 miliarde de euro urmeaza sa fie mobilizate pentru proiecte sustenabile, sprijinite cu 150 de milioane de euro sub forma de garantii in cadrul InvestEU, iar de aceste fonduri urmeaza sa beneficieze si Romania, a anuntat Comisia Europeana, potrivit Agerpres. In cadrul programului…

- ROMEXPO organizeaza, in perioada 23 - 26 martie, targul cu tematica home&deco TotulPentruCasaTa2023, un eveniment care prezinta atat evolutia sectorului home & deco, cat si trendurile anului in aceasta industrie.Potrivit organizatorilor, peste 150 de companii, din 14 tari (Austria, Bulgaria,…

- Cutremurul cu magnitudinea de 7,8 grade care a zdruncinat Turcia si Siria luni dimineata a ucis deja mii de oameni, iar multe persoane sunt inca blocate sub moloz, informeaza Agerpres. Dupa activarea mecanismului de protectie civila al UE la cererea Turciei, 19 state membre ale UE (Austria, Bulgaria,…

- Uniunea Europeana a mobilizat rapid zece echipe de cautare si salvare in Turcia, in urma solicitarii acestei tari de a activa Mecanismul de protectie civila al UE, dupa ce un cutremur puternic a lovit in cursul noptii de duminica spre luni regiunea turca Gaziantep, care a avut impact si asupra Siriei…

- CTPark Bucharest West iși reconfirma poziția de hub logistic regional pentru intreaga zona a Balcanilor și nu numai, prin inceperea cooperarii cu LPP, retailerul de moda cu cea mai rapida creștere din Romania, pentru centrul sau regional de distribuție. LPP, creatorul a cinci marci recunoscute, precum…