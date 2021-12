Stiri pe aceeasi tema

- Riderul satmarean Emanuel Gyenes a plecat luni catre Arabia Saudita, unde va participa pentru a 12-a oara la Raliul Dakar, care se dezfașoara in perioada 1-14 ianurie 2022. El va concura, ca și in anii trecuți, la categoria Malle Moto, pentru echipa Vectra Racing/Autonet Motorcycle Team. Romania…

- Tanarul tenismen roman Gabriel Ghețu, de la CS Dinamo București, locul 1 in Romania la 14 ani și locul 4 in Romania la 16 ani, a facut un turneu aproape perfect la Istanbul (Turcia), la Tac Cup, informeaza Federatia Romana de Tenis. Romanul a caștigat proba de simplu a turneului Tennis Europe U16 dupa…

- Comportamentul unui tanar roman fata de familia sa adoptiva care l-a infiat din Romania pe cand avea doar 8 ani a socat micuta comunitate din Tournan-en-Brie. Romanul si-a torturat cu cruzime unchiul si a povestit ca intentiona sa-si ucida toate rudele.

- CRBL a ales sa se mute din Romania și de mai bine de un an locuiește in Spania alaturi de familia lui. Artistul a venit pentru o scurta perioada acasa și a fost invitat la emisiunea „Vorbește lumea”, unde a vorbit despre viața pe care o are intr-o țara straina. Caștigatorul „Asia Express” sezonul 2…

- Intrebarea este: ce cauta una avion pe autostrada? Un șofer de TIR din Romania a fost implicat intr-un accident extrem de bizar pe o autostrada din Germania, la sfarșitul saptamanii trecute. Romanul s-a trezit cu un avion in fața mașinii și nu a mai avut cum sa-l evite. Din fericire, a scapat nevatamat.…

- Florin Marin, in varsta de 28 de ani, are un nou iubit la aproximativ un an de zile decat soțul lui, Philip Clements, s-a stins din viața. Conform thesun.co.uk , tanarul traiește o poveste de iubire cu Jeronimo Jesus de Vega, un barbat tanar care ii platește toate vacanțele. In anul 2017, romanul Florin…

- Aproape 8.000 de romani au fost in Maldive in primul trimestru al anului, conform turoperatorului Paralela 45. Romania ocupa locul sase in clasamentul turistilor straini. Maldive revine in portofoliul de vacante al Paralelei 45, cu zboruri charter inca de la finalul lunii noiembrie. O saptamana de vacanța…

