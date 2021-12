Stiri pe aceeasi tema

- Prima amenda data la Roma pentru lipsa certificatului verde obligatoriu in mijloacele de transport a fost data unui roman. Barbatul de 50 de ani a fost prins intr-un autobuz fara permisul verde și a spus ca intenționa sa se vaccineze. Italy24 news anunța o prima amenda pentru lipsa certificatului…

- Un roman, PRIMA persoana amendata din Italia, pentru ca nu a avut certificat verde: Unde a fost „prins” de autoritați Un roman, PRIMA persoana amendata din Italia, pentru ca nu a avut certificat verde: Unde a fost „prins” de autoritați Italy24 news anunța o prima amenda pentru lipsa certificatului verde…

- Un roman a devenit prima persoana amendata la Roma pentru ca nu avea certificat verde pentru a calatori cu mijloacele de transport in comun. Barbatul de 50 de ani a primit o amenda de 400 de euro. Prima persoana care a fost amendata la Roma pentru ca nu avea un certificat verde, devenit obligatoriu…

- Un roman, primul in Roma. Nu și-a dorit, dar i-a ieșit. Prima amenda data la Roma pentru lipsa certificatului verde obligatoriu in mijloacele de transport a fost data unui roman. Barbatul de 50 de ani a fost prins intr-un autobuz fara permisul verde și a spus ca intenționa sa se vaccineze. Italy24 news…

- Un roman a fost amendat in Roma pentru lipsa certificatului verde obligatoriu in mijloacele de transport in comun, fiind prima persoana sanctionata in acest sens dupa ce legea a intrat in vigoare, luni, in Italia.

- Prima amenda data la Roma pentru lipsa certificatului verde obligatoriu in mijloacele de transport a fost data unui roman. Barbatul de 50 de ani a fost prins intr-un autobuz fara permisul verde si a spus ca intentiona sa se vaccineze.

- Prima amenda data la Roma pentru lipsa certificatului verde obligatoriu in mijloacele de transport a fost data unui roman. Barbatul de 50 de ani a fost prins intr-un autobuz fara permisul verde și a spus ca intenționa sa se vaccineze, noteaza Mediafax. Italy24 news anunța o prima amenda pentru…

- Un roman de 50 de ani a fost prima persoana care a fost amendata pentru lipsa certificatului verde intr-un mijloc de transport in comun din Roma. Barbatul a fost oprit in stația de autobuz din Piazzale Flaminio cand cobora din autobuz. Agenții i-au cerut sa prezinte Certificatul Verde COVID-19. „Nu…