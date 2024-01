Un român își dă în judecată părinții pentru că l-au născut fără acordul său Intr-un gest surprinzator și cu totul neobișnuit, un barbat din Romania a hotarat sa-și dea proprii parinți in judecata pentru ca nu i-au cerut acordul atunci cand l-au adus pe lume. Acesta, cu varsta de 27 de ani, considera ca prin aceasta acțiune vrea sa le ofere o lecție și sa le aminteasca ca nu totul in viața se desfașoara conform dorințelor lor. Intr-un videoclip postat pe rețelele de socializare, barbatul explica motivația din spatele deciziei sale neobișnuite. „In sfarșit, hartia oficiala. Dupa cum bine știți, m-am certat cu parinții mei acum ceva vreme. Am vrut sa arat ca nu-i tot timpul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

