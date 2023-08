Un incident șocant a avut loc pe Muntele Athos. Un roman in varsta de 51 de ani, muncitor necalificat la un schit de pe muntele Athos, a fost impușcat in ambele picioare, chiar de un preot de la schit. Parintele, tot roman, a fost scos din minți de o pisica și a tras cu pușca dupa ea. Insa, in apropierea pisicii se afla și muncitorul. Barbatul ranit este din comuna Tudora, județul Botoșani, și de doi ani lucreaza la un schit din Muntele Athos. Pisica a scapat, dar barbatul de 51 de ani a cazut la pamant, fiind ranit la ambele picioare. Preotul i-a cerut muncitorului ca in fața poliției sa declare…