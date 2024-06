Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justiției, Alina Gorghiu, a semnat un act adițional care majoreaza onorariile avocaților din sistemul de ajutor public judiciar. De la 1 iunie 2024, onorariile prevazute in Protocol se actualizeaza ca urmare a indexarii cu indicele preturilor de consum total (IPC) comunicat de Institutul National…

- Produsul Intern Brut a crescut cu 0,5% in primul trimestru al acestui an, comparativ cu trimestrul precedent, iar fata de T1 2023 avansul PIB a fost de 0,1%, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul National de Statistica. Un material publicat de Bloomberg arata ca rezultatele slabe ale Romaniei…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis joi o avertizare cod galben de inundații, valabila pana vineri dimineața pe rauri din noua județe. De asemenea, pana la ora 23.00, este in vigoare o alerta de ploi torentiale in opt judete. Sunt vizate raurile din bazinele hidrografice:…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a avut o prima reacție, sambata, dupa conferința de presa organizata de candidatul coaliției la Primaria Capitale, Catalin Cirstoiu. Ciolacu a spus ca „in acest moment” Cirstoiu este candidatul alianței PSD-PNL, ca a avut un schimb de mesaje cu acesta, iar luni va exista…

- Marfurile alimentare s-au scumpit in martie 2024 fata de martie 2023 cu 2,81%, marfurile nealimentare cu 8,06%, iar serviciile cu 10,2%. Rata anuala a inflatiei a scazut la 6,6% in martie, de la 7,2% in februarie, conform datelor anuntate joi de Institutul National de Statistica (INS), aceasta fiind…

- Chinese leader Xi Jinping told visiting Dutch Prime Minister Mark Rutte on Wednesday that attempts to restrict China’s access to technology will not stop the country’s advance, according to AP News. The Netherlands imposed export licensing requirements in 2023 on the sale of machinery that can make…

- Visa Inc. is adding three new AI-powered fraud-prevention tools to its suite of products for business clients as the credit-card giant uses the technology to improve security, according to Bloomberg. Among the tools available to clients starting in the first half of the year, will be one that expands…