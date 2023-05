Un român „eco-extremist” a dezumflat cauciucurile la zeci de SUV-uri, în Austria, una dintre mașini a lovit apoi un om pe trotuar La inceputul anului, extremiștii ecologisti au scos aerul din cauciucurile a cateva zeci de vehicule din districtele 9 și 19 din Viena. Sabotajul aproape ca s-a soldat cu un accident grav, dar vinovații, printre care și un roman, nu pot fi trași la raspundere penala, scrie Krone Zeitung.La sfarșitul lunii decembrie și inceputul lunii ianuarie, in Dobling și Alsergrund, anvelopele auto au fost dezumflate intr-un numar foarte mare, mai ales cele ale modelelor SUV spațioase. Un șofer care a derapat pe trotuar din cauza presiunii scazute a anvelopelor aproape ca a trecut peste un pieton. Acesta a… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Procuratura Anticorupție și Procuratura Generala califica drept „iresponsabile, manipulatorii și incorecte” declarațiile directorului Centrului Național Anticorupție, Iulian Rusu, facute in Plenul Parlamentului despre „relațiile neclare dintre instituții”. „Declarațiile vin sa denigreze nefondat imaginea…

- Barbatul in varsta de 30 de ani din Vulcanești, care ar fi facilitat intrarea ilegala in Republica Moldova pentru trei cetațeni din Ucraina, a fost plasat in arest preventiv pentru 30 de zile, la solicitarea procurorilor PCCOCS, Oficiul „Sud”, scrie Realitatea.md. Astfel, potrivit responsabililor, pentru…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt au intervenit, in ultimele 24 ore, la mai multe misiuni de transport al unor pacienti de la domiciliu catre ambulante, dupa ce autospecialele Serviciului Judetean de Ambulanta (SJA) nu au reusit sa ajunga la solicitari din cauza…

- ■ in toate bisericile catolice din Neamț s-au intensificat rugaciunile pentru sanatatea Papei Francisc, care a fost internat de urgența intr-un spital In toate bisericile romano-catolice din Diaceza Iași se fac, zilnic, rugaciuni pentru sanatatea Papei Francisc, internat in spital pentru tratarea unei…

- Procurorii brasoveni investigheaza imprejurarile in care un barbat din localitatea Rasnov a atacat cu cutitul alti trei barbati, pe fondul unei datorii pe care una dintre victime o avea catre agresor. Unul dintre cei agresati a murit, ceilaltu doi au fost dusi la spital. Agresorul a fost gasit in apartamentul…

- Purtatorul de cuvant al Ministerului rus de externe, Maria Zaharova, a reacționat, dupa ce Bogdan Aurescu a declarat la Bruxelles ca limba moldoveneasca nu exista fiind creata artificial de URSS si apoi de Rusia. „Nici Bogdan Aurescu nu a existat niciodata, dar a fost creat.Este posibil acum sa-l numim…

- Purtatorul de cuvant al Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a reacționat, dupa ce Bogdan Aurescu a declarat la Bruxelles ca limba moldoveneasca nu exista fiind creata artificial de URSS si apoi de Rusia. „Ministrul roman de Externe, Bogdan Aurescu, a declarat ca limba moldoveneasca nu a existat…

- Pastilele ingerate de cei 13 frati din municipiul Roman, care au ajuns la spital cu dureri abdominale si varsaturi, erau expirate, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Neamt, subinspectorul Ramona Ciofu, potrivit Agerpres."Din verificarile efectuate de politisti…