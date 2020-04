Stiri pe aceeasi tema

- Un roman in varsta de 34 de ani, tata a opt copii, a murit rapus de noul coronavirus, la Londra. Medicii care l-au avut in grija se pregateau sa il externeze, crezand ca a invins COVID-19.

- Nicu Urzica, din Dumbraveni, Suceava, tata a opt copii cu varste cuprinse intre sase luni si 12 ani, a murit pe 11 aprilie, in urma unui infarct, dupa ce fusese transferat de la terapie intensiva, unde a stat o saptamana, parand ca a iesit castigator din lupta cu Covid 19. Barbatul a ajuns la spital…

- Un roman in varsta de 34 de ani, muncitor in constructii, a murit intr-un spital din Londra rapus de coronavirus dupa ce doctorii sai au crezut ca a castigat lupta cu boala si erau gata sa-l externeze.

- Nicu Urzica era tata a opt copii. Fratele barbatului din Suceava a povestit ca dupa o saptamana petrecuta la ATI, medicii se gandeau la externarea lui, cand starea sa s-a agravat și a decedat. "Totul a inceput cu o raceala. A stat acasa o saptamana, nu s-a mai dus la munca. A crezut ca iși…

- O asistenta medicala din Anglia, gravida in luna a noua, a contactat noul tip de coronavirus și a murit pe un pat de spital din Reading. Conform surselor din spital, starea ei parea sa se imbunatațeasca, dar, dintr-o data, s-a deteriorat. In acel moment, medicii au decis sa-i faca cezariana și au salvat…

- Un roman care muncea in Londra a murit in spital dupa ce aparent se vindecase de COVID-19. Fratele barbatului din Suceava povestește, pentru Obiectiv de Suceava, ca dupa o saptamana petrecuta la ATI, medicii se gandeau la externarea lui, cand starea sa s-a agravat și a decedat.

- Nicu Urzica, un roman stabilit in Londra, tatal a 8 copii, a murit de COVID-19.Nicu Urzica era stabilit de mai mulți ani in capitala Marii Britanii și lucra in domeniul construcțiilor, a notat The Mirror.Copiii ramași orfani au varste cuprinse intre 6 luni și 12 aniBarbatul era tatal a opt copii cu…

- Nicu Urzica muncea pe un șantier din Londra pentru a-și intreține familia lasata acasa, in Romania, insa s-a imbolnavit de coronavirus și a a murit dupa zile intregi de suferința. Barbatul de 34 de ani avea familia in Dumbraveni, Suceava. Opt copii, intre șase luni și 12 ani, au ramas acum fara tata.…