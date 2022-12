Un român din 10 recunoaşte că a condus după ce a ­consumat băuturi alcoolice Unul din zece soferi a recunoscut ca a condus dupa ce a consumat bauturi alcoolice inainte de a sofa insa doar 1% dintre acestia au precizat ca nu au fost situatii izolate, potrivit unui studiu privind atitudinile sociale in trafic, preluat de Agerpres. „3 din 10 respondenti au spus ca au luat aceasta decizie fiindca aveau de parcurs o distanta mica, iar 26% simteau ca nu le-a fost afectata capacitatea de a conduce. In acelasi timp, un sfert dintre respondenti (cu 15% mai multi decat in 2018) au spus ca era o situatie de urgenta. De asemenea, 11% (in crestere cu 7% fata de 2018) nu se asteptau… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

