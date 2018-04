Stiri pe aceeasi tema

- Un roman din Spania a vrut sa se sinucida pentru o tanara cunoscuta pe Facebook. Barbatul a recurs la gestul nebunesc, dupa ce fata de care s-a indragostit și pentru care a batut drumul pana in Italia i-a refuzat avansurile. Incidentul șocant a avut loc miercuri, in localitatea localitatea…

- Un roman a primit 36 de amenzi pentru parcare in Italia. A crezut ca poate scapa daca iși scoate placuțele de inmatriculare, dar oamenii legii i-au dat de urma. Poliția Municipala din Firenze a intervenit in urma denunțurilor facute de mai mulți locuitori care au semnalat ca o mașina parcata de mult…

- Ai xeroxat vreodata bani? Poate ca nu, poate ca da, dar și daca ai fi facut-o sau o vei face, vei fi departe de talentul prin care un vrancean s-a remarcat pe pagina de Facebook a Jandarmeriei Romane. Romania nu se poate lauda ca este straina de frauda, furt, inșelatorie sau fals și uz de fals. De unde…

- Sherine Abdel Wahab, cunoscuta cu numele de scena Sherine, a fost trimisa in judecata anul trecut, dupa ce a facut o afirmatie despre fluviul Nil, in timpul unui concert pe care l-a sustinut in Emiratele Arabe Unite. Ea ar fi sugerat ca daca este consumata, apa din Nil poate duce la imbolnavire,…

- Sebastian Dobrincu a reusit sa faca pana la 19 ani ceea ce multi nu reusesc intr-o viata intreaga din punct de vedere profesional. La 11 ani a prins primul job in IT, iar 8 ani mai tarziu a ajuns sa colaboreze cu Selena Gomez, Justin Biber, Facebook si Apple.

- In cadrul sesiunii online organizate miercuri pe pagina de Facebook, ANAF a discutat cu contribuabilii despre depunerea declarației 600. Citeste si: Formularul 600: Cine trebuie sa-l depuna si cum se calculeaza baza de impozitare. Ce spun expertii Intre cei nedumeriti de situatie s-a…