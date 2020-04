Stiri pe aceeasi tema

- Un lucrator roman a murit la Baden-Wurttemberg. Conform informațiilor SPIEGEL, testul pentru Covid-19 a fost pozitiv. Potrivit informațiilor SPIEGEL, un lucrator din Romania a murit in urma unei infecții cu coronavirus la Bad Krozingen in Baden-Wurttemberg, la sud-vest de Freiburg. Barbatul de 57 de…

- Incidentul de sanatate publica s-a desfașurat sub ochii autoritaților și in direct la toate televiziunile de știri. Prefectul afirma ca situația a fost gestionata prost de firma de recrutare, oamenii fiind aduși cu autocarele la Cluj in cursul dimineții, deși zborurile erau programate sa decoleze de…

- O asistenta medicala din Constanța, care a revenit pe 19 martie dintr-o vacanța petrecuta in Turcia, a murit, azi, de coronavirus. Conform datelor oficiale, femeia avea 54 de ani, revenise din Turcia pe data de 13/03/2020, confirmata pe data de 19/03/2020 in SCBI Constanța. Avea condiții medicale pre-existente…

- Cea mai tanara victima a coronavirusului in Franța avea 28 de ani și a murit, duminica, la Nisa. Le Figaro scrie ca este vorba despre un tanar care a murit din cauza unei insuficiențe respiratorii generata de COVID-19. Organismul pacientului a cedat din cauza unei insuficiențe respiratorii care a evoluat…