- Untanar roman absolvent de teologie și-a gasit sfarșitul peMuntele Athos, prabușindu-se in gol mai mult de 40 de metri.Trupul neinsuflețit a fost gasit de calugari, in curtea unuischit. Baiatul a murit ținand in mana o icoana a FecioareiMaria.Din primele cercetari, se pare ca tanarul de 28 de ani a…

- Sfantul Gheorghe de la Cernica este roman și viața sa neprihanita l-a adus in randul sfinților. Biserica il pomenește, an de an, pe 3 decembrie. De loc din Saliștea Sibiului, Sfantul Gheorghe de la Cernica s-a nascut in 1730. La doar 19 ani a intrat in slujba mitropolitului grec Roșca, aflat la București.…

- Licențiat in teologie, Nuțu Anghelina a crezut ca poporul roman va prefera, in 1996, sa fie condus de catre un lider cu har preoțesc. Cand te bați cu Ion Iliescu și Emil Constantinescu e greu de crezut ca vei ieși caștigator.„Multa vreme lumea a zis, ma, iepurele cui este? Pentru cine fuge…

- UPDATE: Ema este tanara din Hunedoara accidentata grav pe DN1, in Cristian, in data de 22 octombrie, a carei familie a decis luni sa salveze alte vieti prin donarea organelor, au confirmat pentru StirideSibiu surse judiciare. Pana in ziua decesului, urmat de operatia de prelevare de organe de la…

- Prof.univ.dr.ing. Sorin Mihai Cimpeanu – Doctor Honoris Causa al UPIT. Miercuri, 2 octombrie 2019, ora 16, in Sala de Festivitați din Corpul Central, Univeristatea din Pitesti va decerna titlul de Doctor Honoris Causa domnului prof.univ.dr.ing. Sorin Mihai CIMPEANU, Rectorul Universitatii de Stiinte…