Constanta: Episcopul Bisericii Anglicane din Ruanda, in vizita la Arhiepiscopia Tomisului (GALERIE FOTO)

Stiri pe aceeasi tema

- Arhiepiscopul Tomisului este suparat foc pe conducerea Universitații Ovidius din Constanța, care l-a pensionat fara drept de apel! IPS Teodosie da acum universitatea in judecata! IPS Teodosie, arhiepiscopul Tomisului , și-a acționat in instanța fostul angajator, respectiv Universitatea Ovidius din Constanța.…

- Joi, 21 martie 2024, la Facultatea de Litere a Universitatii din Bucuresti, va avea loc lansarea volumului "Conciones Latinae Muldavo" Editura Academiei Romane, 2023 , editat de acad. Gheorghe Chivu, presedintele Sectiei de filologie si literatura a Academiei Romane si prof. univ. dr. habil. Florentina…

- Facultatea de Teologie Romano-Catolica, Universitatea din București a anunțat ca astazi, 18.03.2024, a trecut la cele veșnice prof. Daniel Barbu, fost ministru al Culturii, un om care a ajuns și prin Maramureș in perioada cand se faceau demersurile pentru reabilitarea Casei Gheorge Pop de Basești. Daniel…

- Parintele Profesor Constantin Preda, eruditul dascal de Noul Testament al Facultații de Teologie „Patriarhul Justinian" din București, ofera celui dispus sa studieze coerent și atent Noul Testament doua ajutoare remarcabile. Vorbesc despre volumele Modelul comunitații apostolice din ...

- Inalt Prea Sfintitul Teodosie solicita organizatorilor mitingului pentru recunoasterea Mitropoliei Tomisului, programat sambata, 10 februaria, la Constanta, sa renunte la demersul lor, transmite Arhiepiscopia Tomisului, intr-un comunicat preluat de News.ro.„Avand in inima dragostea pentru pace, Inaltpreasfintitul…

- Mai multe organizatii civile au anuntat ca vor organiza un miting pentru recunoasterea Mitropoliei Tomisului, dar reprezentantii Arhiepiscopiei Tomisului au transmis, joi,ca institutia nu este initiatoarea sau organizatoarea acestui eveniment, dar subliniaza ca nu se opun acestui demers. Reprezentantii…

- Stagiu de practica extracurriculara la Bruxelles pentru studentii Facultatii de Stiinte ale Naturii si Stiinte Agricole Universitatea Ovidius din Constanta UOC , prin Facultatea de Stiinte ale Naturii si Stiinte Agricole FSNSA , in colaborare cu Universitatea din Bucuresti, drept coordonator, Universitatea…

- Pe 26 ianuarie 2024, Dan Persa implineste 64 de ani Dan Persa a venit pe lume in ziua de 26 ianuarie 1960, in orasul Gherla, judetul Cluj. Viitorul om care a facut cariera in literatura este licentiat al Facultatii de Geologie ndash; Geografie din Bucuresti. El a absolvit sectia de geofizica, in anul…