Un român a murit în urma unui grav accident rutier petrecut în Franța Un roman in varsta de 59 de ani a decedat in urma unui grav accident rutier produs in zona localitații Pierrefitte-sur-Loire din centrul Franței, in care au fost implicate cinci camioane, relateaza postul francez LCI, citat de Mediafax. In urma accidentului, produs joi dupa-amiaza, au decedat șoferii a doua camioane, un cetațean roman in varsta The post Un roman a murit in urma unui grav accident rutier petrecut in Franța appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un roman in varsta de 59 de ani a decedat in urma unui grav accident rutier produs in zona localitatii Pierrefitte-sur-Loire din centrul Frantei, in care au fost implicate cinci camioane, relateaza postul francez LCI.

- Accident cu cinci camioane in Franta. Un sofer roman si unul ceh au murit pe loc. Imaginile de la locul impactului sunt șocante, scrie libertatea.ro.Accidentul a avut loc joi dupa-amiaza pe RCEA, la Allier, in jurul orei 17.30.

- Extradarea Elenei Udrea este posibila chiar și in lipsa unui tratat bilateral in domeniul extradarii cu Costa Rica, a declarat miercuri ministrul Justiției, Tudorel Toader. El a spus ca a mai fost extradat un cetațean roman din Costa Rica, iar alt caz similar, in afara de cel al Elenei Udrea, este pe…

- Cel puțin noua imigranți au murit in urma unui naufragiu in largul provinciei turce Antalya, iar alți 35 au decedat dupa ce ambarcațiunea in care calatoreau s-a scufundat in largul coastelor Tunisiei, informeaza presa internaționala, citata de Mediafax. Noua imigranți, inclusiv șase copii, care se indreptau…

- Kovesi și Maior au avut o intalnire secreta la New York, in perioada in care șefa DNA a ținut discursul la Națiunile Unite, potrivit dezvaluirilor facute de un jurnalist roman din SUA. Jurnalistul roman, Luca Grigore Culian, redactor-șef la New York Magazin, a spus, sambata seara, la Antena 3, ca Laura…

- Florin Morariu, eroul atacului de la London Bridge, spune ca se simte abandonat și sufera de stres post-traumatic dupa atentatul terorist la care a fost martor anul trecut, scrie BBC News, citat de Libertatea. Brutarul roman care s-a luptat cu trei teroriști și i-a imobilizat in timpul atacului de la…

- Cel putin doua persoane au murit, iar alte 18 au fost ranite, dupa ce un tren de pasageri a lovit un camion cu remorca in apropierea orasului italian Torino, au anuntat autoritatile italiene, citate de presa internaționala. Potrivit autoritaților italiene, printre mecanicul trenului care a lovit camionul…

- Procentul de achitari al dosarelor trimise in judecata de Direcția Naționala Anticorupție este uriaș, in comparație cu cel inregistrat in cauzele de corupție din Franța, țara care a inspirat sistemul de drept de la noi. Jurnalista Sorina Matei a dezvaluit, vineri seara, la B1Tv, un document oficial…