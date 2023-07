Stiri pe aceeasi tema

- Un TIR plin cu lemne s-a rasturnat pe DN 2 in judetul Vrancea, dupa ce i-a explodat un pneu. In cadere, TIR-ul a lovit o alta mașina. Soferul camionului si o persoana din autoturism au fost raniti.

- Mașina sport verde stralucitor este rupta in bucați. Airbagurile sunt declanșate, partea frontala este complet distrusa, resturi peste tot. Aceasta epava a fost candva o mașina sport extrem de scumpa, iar din ea au scapat cu viața doi oameni, scrie cotidianul german Bild.Un Lamborghini Huracan (cel…

- Un șofer a scapat nevatamat, miercuri seara, dupa un accident violent. Acesta a ajuns cu mașina in șanț, dupa ce a pierdut controlul volanului și a direcției de deplasare. Din fericire, potrivit pompierilor militari nu au existat victime. Accidentul a avut loc pe raza localitații Nisipuri. Zona accidentului…

- Un accident a avut loc, miercuri, in localitatea Butoiesti, judetul Mehedinti, fiind implicata masina Google care nu a acordat prioritate de trecere trenului care circula pe ruta Drobeta Turnu Severin - Filiasi. In urma acestuia, soferul autoturismului a fost ranit usor. Politistii au intocmit dosar…

- Un tanar de 19 ani s-a RASTURNAT cu mașina pe DC196, la Albac: A fost ranit și a ajuns la spital Un tanar de 19 ani s-a RASTURNAT cu mașina pe DC196, la Albac. Șoferul a fost ranit și a ajuns la spital. Potrivit IPJ Alba, la data de 9 mai 2023, in jurul orei 05.00, un tanar de 19 ani, din Curtici, județul…

- Șoferul mașinii care a intrat in noaptea de sambata spre duminica intr-un stalp in localitatea Șcheia, județul Iași, nu avea permis de conducere, iar mașina era furata, susțin polițiștii. Accidentul s-a soldat cu doi morți.IPJ Iași a anunțat ca din verificarile efectuate a rezultat faptul ca un autoturism…

- In imagini se vede cum șoferul iese din coloana și taie calea autobuzului. Mașina continua sa se deplaseze și dupa impact, cel mai probabil, șoferul ar fi incurcat pedala de frana cu cea de accelerație.Cinci persoane au primit ingrijiri la fața locului, iar alți doi cetațeni ucraineni au ajuns la spital.Oamenii…

- Apar detalii importante, in urma accidentului produs in aceasta dimineața pe DN 2B , eveniment in urma caruia un barbat a fost grav ranit. Șoferul care a provocat accidentul era beat, iar dupa ce s-a izbit de cealalta mașina, impact care a condus la rasturnarea autoturismului conducatorului nevinovat,…