Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albita efectueaza cercetari in cazul unui tanar din Republica Moldova care a prezentat la intrarea in tara un certificat de vaccinare impotriva COVID-19 fals, potrivit Agerpres. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului Teritorial de…

- Un tanar roman de doar 21 de ani a avut parte de o moarte cumplita. Acesta a fost strivit intre doua mașini, pe o autostrada din Germania, dupa ce a oprit pe banda de urgența. Nu este clar care a fost motivul pentru care tanarul staționa, dar mașina sa nu era semnalizata corespunzator. Un alt șofer,…

- Nu este clar care a fost motivul pentru care tanarul staționa, dar mașina sa nu era semnalizata corespunzator. Un alt șofer, in varsta de 72 de ani, a intrat violent in autoturismul oprit pe banda de urgența.Ulterior, șoferul unui alt autovehicul, un barbat de 48 de ani, l-a lovit pe tanar in plin,…

- Un șofer de TIR roman a fost gasit mort in cabina camionului sau, intr-o parcare din Germania. Polițiștii au fost sesizați pentru ca semiremorca a blocat intrarea in zona de odihna Muldental-Sud.

- Politistii din Vaslui fac o ancheta dupa ce un barbat a murit de COVID, iar in spatiul public au aparut informatii conform carora acesta ar fi avut certificat fals de vaccinare. Surse judiciare au declarat ca este vorba despre viceprimarul unei comune din judet, care a ajuns in stare foarte grava la…

- Politistii din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albita au depistat, luni, un tanar cu dubla cetatenie, moldoveneasca si romana, care a prezentat autoritatilor competente un certificat de vaccinare impotriva COVID-19 fals, emis in Republica Moldova. Potrivit unui comunicat de presa transmis de…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Varșand, judetul Arad, au depistat douazeci de cetateni din Turcia si Afganistan, solicitanti de azil in tara noastra, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in doua automarfare și un microbuz. In acest sfarșit…

- Un roman de 38 de ani a incercat sa violeze o tanara de 20 de ani alaturi de care locuia intr-un camin pentru muncitori din fabrica din Bretten (districtul Karlsruhe). Barbatul a fost zdrobit in bataie de colegii sai de munca pana la sosirea politistilor.