Un robot procesează în fiecare oră 240 de cereri de amânare a plăţii ratelor Un robot creat de start-up-ul Future WorkForce, partener Gold al UiPath, proceseaza in fiecare ora 240 de cereri de amanare a platii ratelor pentru credite bancare, informeaza compania intr-un comunicat de presa transmis, luni, AGERPRES. "O astfel de cerere este procesata in cateva secunde, in timp ce un angajat al bancii care analizeaza un astfel de set de documente poate consuma pana la 20 de minute pentru a identifica toate detaliile necesare pentru evaluarea corecta si aprobarea amanarii de plata. Asa cum ne-am asteptat, clientii bancilor au depus peste o suta de mii de astfel de… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

