- Retailerul sloven Vitapur Home, specializat in produse premium pentru casa, activitati sportive sau calatorie, intra pe piata locala prin deschiderea unui magazin ȋn cadrul centrului comercial Mega Mall din Bucuresti, detinut de grupul sud-african NEPI Rockcastle. Continuarea pe ZFCorporate…

- Romania este pentru prima data gazda a unei intalniri de lucru a CORFAC International, rețea importanta de companii antreprenoriale in domeniul imobiliar, ce acopera in prezent 80 de piețe in plan internațional și la nivelul careia se realizeaza anual peste 10.000 tranzacții, insumand peste 46 milioane…

- eMAG, cel mai mare magazin online de pe piata locala, va investi in acest an peste 120 de milioane de euro in expansiunea internationala, tehnologie dar si intr-un nou depozit care va fi gata in luna decembrie a acestui an, a declarat Iulian Stanciu, CEO si actionar al eMAG in cadrul unei conferinte…

- Esquires Coffee, un jucator international de pe piata de cafenele prezent in Marea Britanie, Canada, Irlanda, Orientul Mijlociu, Australia si Asia, deschide prima unitate din Romania. Aceasta este amplasata in mall-ul Veranda de langa Bucur Obor. Compania va veni pe piata locala in sistem de franciza,…

- Reteaua Mega Image lucreaza la planurile de intrare pe piata din Sibiu, intentie vehiculata inca din 2017. Dar dincolo de Sibiu, cunoscuta retea care a cucerit piata de consum din Bucuresti in anii de criza, vrea sa intre pe piata din Iasi, oras care a crescut extrem de mult odata cu industria IT, de…

- Complexul comercial Mega Mall din Bucuresti, cel mai mare centru comercial al investitorului imobiliar NEPI Rockcastle in Romania, investeste 3,5 milioane de euro in reamenajarea zonei de food court si divertisment, potrivit unui comunicat al companiei. Zona food court şi divertisment, de 10.000…

- Are o experienta de 12 ani in domeniul hotelier in Israel, iar in sectorul centrelor comerciale din Romania activeaza din anul 2009. Inainte de a se alatura echipei AFI Europe Romania, a dezvoltat City Park Mall din Constanta, a condus Mega Mall din Bucuresti si a ocupat functia de Operational Manager…

- Romania are o problema cu cresele, care afecteaza tara pe palierele natalitatii si pietei muncii, iar PSD are in Programul de guvernare crearea a 3.000 de creste, dar a facut doar 3, in Bucuresti, a declarat marti avocatul Gabriel Biris, intr-o conferinta cu tema "Proiect de tara -Romania 2040".