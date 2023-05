Stiri pe aceeasi tema

- Doi barbați au primit o amenda uriașa dupa ce și-au abandonat cainele pe un camp. Autoritațile s-au sesizat, dupa pe rețelele de socializare au circulat mai multe imagini care ii surprindeau pe indivizi chiar in fapt.In Bacau, doi barbați urmeaza sa plateasca o amenda uriașa dupa ce și-au abandonat…

- Fapt foarte rar, o instanța a redus in mare masura pedeapsa ceruta de procuror pentru un șofer roman de TIR prins cu peste 200 de kg de marijuana in camion, scrie cotidianul francez L'Independant.Ajuns la zona de odihna Pollestres, șoferul roman și-a imaginat ca este in afara pericolului, trecand granița…

- Inspectorii de la Directia de Sanatate Publica au descins la un salon din Alba Iulia, dupa ce au vazut mai multe reclame pe retelele de socializare.Pe contul de Instagram al salonului au fost postate mai multe poze cu femeie care s-au lasat fotografiate inainte si dupa interventie. Asa au ajuns inspectorii…

- Totul s-a intamplat spre finalul lunii ianuarie a acestui an, cand șoferul de camion transporta legume in momentul in care a fost arestat de polițiștii francezi. Vameșii au confiscat din vehiculul sau șase saci in care se aflau aproape 160 de kilograme de canabis. Camionul plecase din Spania și avea…

- Pe 16 martie, Ministerul Fondurilor Europene emitea un nou comunicat, anunțand distribuirea cardurilor de energie la peste 2 milioane de locuințe și efectuarea pana la aceasta data a peste 500.000 de plați. In același timp, au fost anunțate și penalitațile pentru cei care au folosit aceste carduri in…

- O femeie din Balți va plati o amenda pentru huliganism nu prea grav, dupa ce a ieșit in plina strada, mergand printre mașini. Incidentul a avut loc seara zilei de 21 martie curent, in centrul orașului Balți. Femeia in varsta de 37 de ani a intrat in conflict și cu polițiștii, care au venit la fața locului…

- Europarlamentarul roman, Eugen Tomac, a comentat decizia președintelui Rusiei, Vladimir Putin, privind anularea unui decret legat de suveranitatea Republicii Moldova, spunand ca reprezinta „o amenințare uriașa”, anunța Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Romanii care stau la bloc, fie proprietari de apartamente, fie chiriasi, trebuie sa respecte anumite reguli daca imobilul este dotat cu lift. In caz contrar, administratorul poate chema și poliția, iar amenzile sunt imense. Ce nu ai voie sa cari cu liftul daca stai la bloc. Una dintre cele mai mari…