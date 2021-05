Regizorul iranian Babak Khorramdin a fost ucis de parinții sai la 47 de ani, pentru ca nu se casatorie pana la varsta pe care o avea. Barbatul a fost omorat de parinți, iar apoi dezmebrat, in urma unei discuții violente pe teme casatoriei. Potrivit autoritaților locale, cadavrul tranșat al regizorului a fost descoperit intr-o valiza, in Ekbatan, un cartier din vestul Teheranului. Parinții ucigași și-au recunoscut fapta și au mai marturisit ca și-au omorat și fiica cu ginerele ei, in urma cu doi ani. Citește gratuit ediția de mai a revistei Unica. O gasești AICI Dupa ce l-au ucis, cei doi și-au…