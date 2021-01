Stiri pe aceeasi tema

- Alexander Nanau, regizorul filmului „Colectiv”, propunerea Romaniei la Premiile Oscar 2021, refuza Medalia „Meritul Cultural” din partea președintelui Klaus Iohannis, spunand ca „este cel mai cinic moment pentru a decora, simbolic și gol de sens, cultura Romaniei”, scrie hotnews . Nanau afirma ca statul…

- Funcțiile de secretari de stat, de conducere a agențiilor și companiilor, dar și cele de prefecți si subprefecți au dus la noi disensiuni intre liderii coaliției de guvernare. Klaus Iohannis i-a chemat la Vila Lac pe premierul Florin Cițu, Ludovic Orban – președintele PNL, Dacian Cioloș – președintele…

- Guvernul Florin Cițu are pe ordinea de zi a ședinței programata pentru miercuri, de la ora 13.00, la Palatul Victoria, o Ordonanța de Urgența in domeniul organizarii judiciare: amanarea intrarii in vigoare a legii care prevede formarea completurilor din 3 judecatori la completurile de apel. Decizia…

- Liderii coaliției de guvernare, Ludovic Orban, Dan Barna și Dacian Cioloș au declarat, la ieșirea de la consultarile cu Klaus Iohannis, ca l-au rugat pe acesta sa colaboreze la fel ca și pana acum, pentru continuarea sau demararea unor reforme propuse de ei in programul de guvernare. “Este o coaliție…

- Ministrul de finanțe, Florin Cițu, a fost votat de membrii BPN al PNL pentru a fi propunerea formațiunii de premier. A existat o singura abținere, potrivit Antena3. Florin Cițu a fost, miercuri seara, la Palatul Cotroceni pentru a purta o discuție cu președintele Klaus Iohannis asta dupa ce fostul premier…

- Publicistul și analistul Ion Cristoiu este de parere ca marele perdant al acestor alegeri este chiar președintele Klaus Iohannis. Jurnalistul considera ca totul a venit dupa ce președintele și-ar fi dorit puterea absoluta. Cristoiu explica pe blogul personal in analiza sa ca Guvernul a devenit mult…

- Premierul Ludovic Orban a venit cu precizari privind o parte din candidații PNL la alegerile parlamentare care au probleme cu legea, putand fi considerați „penali”, in accepțiunea lui Klaus Iohannis. Deși cel puțin unul dintre ei este judecat penal, Orban spune ca niciunul din cei vizați nu incalca…