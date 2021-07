Un război cultural între Est și Vest amenință să rupă UE în două În UE au existat dintotdeauna divergențe dificil de reconciliat. În anii 2000 cea mai evidenta era între nord și sud, mai exact se punea problema reconcilierii naravurilor fiscale mediteraneene cu cele mai de inspirație germanica. În ultimii ani s-a tot afirmat un alt diferend: cel dintre Est și Vest. El a erupt din nou în ultimele zile legat de tema adaptarii atitudinilor sociale vest-europene la cele central și est-europene, în principal la cele din Ungaria, Polonia și celelalte țari &"Visegrad&", scrie The Telegraph.



